Galicia repite como tercera comunidad más segura de España, pero aumentan los delitos de cibercriminalidad

Archivo - Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha vuelto a situarse como la tercera comunidad más segura de España al registrar una tasa de 35,8 delitos por cada 1.000 habitantes, pero los delitos de cibercriminalidad siguen en aumento.

Son datos que se desprenden del Balance de Criminalidad el tercer trimestre, presentados por el Ministerio del Interior que recoge en que los nueve primeros meses del años se produjeron 53.102 infracciones penales, frente a las 54.280 producidas en el mismo período del año anterior.

Asimismo, casi un 30% de las infracciones penales conocidas en estos primeros nueve meses del año fueron ciberdelitos. Se produjeron 19.816 delitos de este tipo, frente a los 17.190 producidos en el mismo período del año pasado. Dentro de esta tipología de ilícitos crecen sobre todo las estafas informáticas (16.880 frente a las 14.548 de 2024).

La comunidad gallega también registra una tasa histórica de eficacia policial, la mejor de los últimos 10 años, con una mejora en dos puntos del esclarecimiento de los delitos.

DATOS POR PROVINCIAS

En cuanto a los datos por provincias, baja la criminalidad convencional en A Coruña --24.117 frente a 24.697 de 2024-- y en Pontevedra --18.015 frente a los 18.841 de 2024--.

Sin embargo, en Ourense hay un aumento de este tipo de delitos convencionales --5.604 frente a los 5.452 de 2024-- y en Lugo --5.366 frente a los 5.290 de 2024--.

Los delitos a través de Internet aumentan en las cuatro provincias, la subida más acusada se refleja en la de A Coruña con 8.794 ilícitos de este tipo frente a los 7.198 registrados en el mismo período del año anterior.

A continuación, se sitúa la provincia de Pontevedra con 7.406 delitos --6.722 en 2024--; seguida de Ourense con 1.753 --1.555 en 2024-- y, finalmente, la provincia de Lugo con 1.863 --1.715 en 2024--.

DELEGADO DEL GOBIERNO

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha defendido el esfuerzo del Ministerio del Interior que se traduce en un "aumento del 7,5%" en el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la mejora de equipamientos en las cuatro provincias.

En este sentido, Pedro Blanco ha destacado que Galicia "aumenta su distancia" con respecto a la media nacional, al situarse a más de 15 puntos por debajo de la tasa de criminalidad registrada en el conjunto de España.