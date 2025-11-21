Galicia, segunda comunidad con un mayor aumento en la facturación de la industria en septiembre, con un 9,5% más

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria subió un 9,5% en septiembre en Galicia en relación al mismo mes de 2024, lo que supone el segundo mayor incremento por comunidades, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, la cifra de negocios de la industria subió un 4,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, su mayor alza interanual desde el pasado mes de marzo, cuando se incrementó un 6,8%.

Con el avance de septiembre, las ventas de la industria vuelven a tasas positivas después de haber caído en agosto un 2,6% interanual.

Los mayores ascensos interanuales por actividades se los anotaron la construcción naval, ferroviaria, aeronáutica y de vehículos de combate (+45,3%), la fabricación de artículos de joyería, bisutería e instrumentos musicales (+14,7%) y las coquerías y el refino de petróleo (+14,2%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la facturación en el noveno mes del año se registraron en la fabricación de productos electrónicos de consumo (-18,4%) y la industria del cuero y del calzado (-6%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 0,6% interanual en septiembre, tres décimas menos que en agosto. Con este incremento, las ventas de la industria suman ya cinco meses consecutivos de ascensos interanuales.

En los nueve primeros meses del año, la facturación de la industria subió una media del 0,7%, destacando el incremento de las ventas de la construcción naval, ferroviaria, aeronáutica y espacial (+19,5%) y el retroceso de las coquerías y el refino de petróleo (-7,8%).

LAS VENTAS SE DISPARAN UN 1,2% EN EL MES DE SEPTIEMBRE

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 1,2%, su mayor alza mensual desde noviembre de 2024 (+2,4%).

Por destino económico de los bienes, cuatro de los cinco sectores presentaron tasas mensuales positivas en septiembre. Los mayores aumentos se dieron en energía (+7,4%) y bienes de equipo (+3,4%), mientras que el único sector que registró descensos mensuales de sus ventas fue el de bienes de consumo no duraderos (-1,4%).

CUATRO COMUNIDADES RECORTAN LA FACTURACIÓN DE SU INDUSTRIA

De acuerdo con el INE, la cifra de negocios de la industria aumentó en septiembre en tasa interanual en trece comunidades autónomas, principalmente en Madrid (+10,5%), Galicia (+9,5%) y Cantabria (+6,6%).

Por contra, la facturación de la industria bajó en cuatro regiones en tasa interanual, concretamente en Navarra (-1,6%), Castilla y León y Extremadura (-1,4% en ambos casos) y Baleares (-0,7%).