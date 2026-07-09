Galicia sumará 35 plazas MIR de nueva creación el próximo año: 24 serán para la especialidad de Urgencias y Emergencias

El director de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández Campa, en la Comsión 5ª, a 9 de julio de 2026. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha acreditado 35 nuevas plazas MIR en Galicia, que serán ofertadas al completo en la próxima convocatoria. En concreto, 24 de ellas corresponden a la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, que finalmente se incorporará el año que viene por primera vez.

De esta forma, la oferta final de 2026-27 será de 725 plazas, según ha recogido el director de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández-Campa, en la Comisión 5ª del Parlamento de Galicia. Este total supone 43 plazas más que el año pasado (un 6,3 % más), ya que, en esta diferencia, se tienen en cuenta también las que ya estaban acreditadas, pero no convocadas.

Fernández Campa ha perfilado esta como "la mayor oferta" hecha en Galicia hasta el momento y ha asegurado que es la segunda Comunidad Autónoma que, "porcentualmente", más aumentará el número de plazas con respecto al año pasado.

Para ofrecer una plaza, la unidad del centro docente necesita que cada plaza sea acreditada por el Ministerio, "cumpliendo o garantizando que se cumplen los requisitos establecidos en los programas formativos de especialidades". De este modo, todas las plazas de nueva acreditación ya han sido incluidas por el Gobierno gallego en la oferta trasladada al Ministerio este mes.

Además de las 24 correspondientes a la nueva especialidad, se obtuvieron: tres nuevas acreditaciones en Ourense (Endocrinología, Medicina Intensiva y Radiodiagnóstico); tres en Pontevedra (Enfermería de Salud Mental, Medicina Interna y Psicología Clínica); una en A Coruña (Oftalmología); una en Ferrol (Alergología), y una en Vigo (Cirugía General y del Aparato Digestivo).

Aparte de las plazas de nueva acreditación, Fernández Campa ha destacado que el próximo año se convocará el 100 % de las plazas de especialidades que son "deficitarias". Este es el caso de Medicina Familiar, a la que le corresponden 207, y Pediatría, en la que se formarán a 27 nuevos residentes.

NUEVA ESPECIALIDAD

Al respecto de la nueva especialidad, en las 24 plazas correspondientes están incluidas siete que ya habían sido acreditadas de forma provisional para la convocatoria anterior, pero que finalmente no llegaron a ser convocadas y tuvieron que someterse de nuevo a este proceso.

Estas 24 supone, según el director de ACIS, "el máximo que puede obtenerse dentro de los criterios de acreditación establecidos". También ha apuntado que estas plazas son el 9 % de las que se van a convocar. Por ejemplo, ha comparado las convocadas en Galicia con las de Cataluña, donde se crearán 30 plazas para esta especialidad.

Fernández Campa considera "fundamentalmente importante" la creación de esta especialidad, entre varios motivos, "por la importancia de la formación específica" de esta actividad. De este modo, los especialistas ya no tendrán que ser formados en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En el marco de su comparecencia, el director de ACIS ha recibido críticas de la oposición en algunos aspectos. Por ejemplo, la diputada del BNG Iria Carreira le ha reprochado que, aunque representantes del PPdeG hayan pedido "formar a más médicos de familia", "no ponga el foco en la calidad de la formación".

En este sentido, ha expuesto que "no se puede permitir" que personas no formadas en Medicina Familiar "estén pasando consulta". "Ustedes no permitirían que hubiese cardiólogos pasando consultas de Cardiología y atendiendo a las personas que entran con un infarto por la puerta", ha censurado.

Por su parte, el socialista Julio Torrado encuentra como "contradictorio" que el director de ACIS diga "que el Gobierno no ofrece posibilidades de formación para a continuación decir que Galicia hace la mayor convocatoria de la historia". Así, considera que la comparecencia ha servido para "expiar las culpas de la errática planificación de los últimos 15 años".

De igual modo, le ha preguntado por la reforma del sistema de acreditación que reclama el Gobierno gallego: "¿Dónde quieren tocar ustedes sin perder la calidad?". En respuesta a este último aspecto, el director de ACIS ha indicado que la Xunta reclama, por ejemplo, que el proceso de acreditación esté abierto todo el año y no durante un único mes y que se plantee incorporar la figura de la declaración responsable.