Galicia é a terceira comunidade máis "segura" de España, aínda que sobe a ciberdelincuencia, segundo datos do Goberno

No seis primeiros meses do ano, rexistráronse na comunidade 47.459 infraccións penais, 35,6 delitos por cada 1.000 habitantes
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
A ciberdelincuencia en Galicia rexistrou unha alza de 16% entre xaneiro e xuño deste ano, aínda que a comunidade mantense como unha das máis seguras de España, asegurou este venres o delegado do Goberno central en territorio galego, Pedro Blanco.
Tal e como afirmou aos medios de comunicación, "un trimestre máis, a Comunidade galega ocupa o terceiro posto da lista do Goberno central sobre seguridade".
"Galicia é hoxe una das comunidades máis seguras de España, unha realidade que se traduce en máis tranquilidade, confianza e mellor calidade de vida para os galegos e galegas", subliñou.
Segundo comunicouse desde o Ministerio do Interior, un informe da propia carteira dispoñible na páxina do Sistema Estatístico de Criminalidade "confirma unha mellora na eficacia dos corpos e forzas de seguridade" en Galicia.
Nesa mesma liña, "o balance do segundo trimestre apunta a que o 44,5% dos delitos coñecidos en Galicia entre xaneiro e xuño foron esclarecidos" --foi o mellor mes de marzo nos últimos 8 anos.
TAXAS DE CRIMINALIDADE
No entanto, en nivel xeral, entre xaneiro e xuño deste ano, rexistráronse en Galicia 47.459 infraccións penais, que deixan a taxa de criminalidade na comunidade en 35,6 delitos por cada 1.000 habitantes, "resultado similar ao mesmo período do ano anterior".
Respecto da media nacional, ha recaldado Blanco que "Galicia está 15 puntos por baixo da taxa de criminalidade rexistrada no conxunto de España".
Os datos revelan, con todo, que subiu a ciberdelincuencia na comunidade, que rexistrou unha alza dun 16% en Galicia respecto ao mesmo período do ano de 2024.