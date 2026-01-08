Galicia ya superó el pico de la gripe, pero Sanidade pide "cautela" ante el posible impacto de las navidades

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la directora del Centro Galego para o control e a prevención de enfermidades, Marta Piñeiro, en rueda de prensa. En Santiago de Compostela. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha ofrecido los últimos datos sobre la incidencia de la gripe, cuyo pico ya se ha superado. En esta primera semana de 2026, la intensidad es baja y con tendencia decreciente, si bien ha pedido "cautela" ante el posible impacto de las fiestas navideñas y las reuniones familiares.

Gómez Caamaño ha reivindicado la importancia de la vacunación, "base fundamental" para hacer frente a los virus respiratorios, y ha destacado que Galicia sigue incrementando el número de vacunados frente a la gripe, con 876.347 personas esta temporada.

El conselleiro ha ofrecido una rueda de prensa este jueves acompañado por la directora del Centro Galego para o control e a prevención de enfermidades, Marta Piñeiro. Ambos han coincidido en destacar el "especial incremento" de la cobertura vacunal frente a la gripe en mayores de 65 años, con un 73,17% de vacunados, lo que supone dos puntos más que el año pasado.

También ha aumentado notablemente el porcentaje de personal sanitario vacunado, con más del 66%, lo que representa 12 puntos con respecto a 2024. En el colectivo de embarazadas, la cobertura ha aumentado casi dos puntos porcentuales, superando el 48%.

Con todo, el grupo de edad en el que se encuentra una mayor implicación sigue siendo el de mayores de 80 años, que supera las tasas de 2024 y este año alcanza el 82,5% de vacunados.

En cuanto a la vacunación frente a la covid-19, con una población diana menor, se han administrado cerca de 480.000 dosis y se ha alcanzado una cobertura del 60% en mayores de 70 años.

En lo que respecta a la inmunización de los bebés frente al virus respiratorio sincitial (VRS), con la campaña en marcha hasta el 31 de marzo, el 96,5% de los niños nacidos en campaña han sido inmunizados en el hospital y el 94,7% de los menores de seis meses recaptados por nacer fuera de las fechas de la campaña. En total, más de 10.100 niños han sido vacunados frente al virus responsable de enfermedades como la bronquiolitis.

Asimismo, ha remarcado la buena marcha del ensayo clínico Sincigal, de vacunación de mayores de 18 años frente al VRS (virus sincitial), en el que ya han participado más de 18.000 personas.

IMPACTO DE LA GRIPE

Según el último informe de vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias elaborado por la Dirección Xeral de Saúde Pública, la gripe se mantiene con una intensidad baja y continúa con tendencia decreciente. El pico se alcanzó en la semana 49 (a principios de diciembre).

Lo que sí ha aumentado es el número de ingresos hospitalarios, si bien han matizado que el incremento entra dentro de lo "esperable", puesto que los ingresos se producen algunas semanas después de la infección. También ha aumentado la venta de antigripales en la red de farmacias centinela.

El informe recoge el descenso en la tasa de consultas por gripe en atención primaria de un 5,6%, situándose en 75,7 consultas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el grupo de mayores de 80 años experimentó un incremento del 45%, alcanzando una tasa de 72,1 consultas por 100.000 habitantes.

En cuanto a hospitalizaciones, la media de ingresos por gripe es de 15,5 por cada 100.000 habitantes. En la primera semana del año fueron hospitalizadas 420 personas con gripe confirmada. En concreto, se observa un descenso en el grupo de 5 a 19 años; y el aumento de los ingresos se produce en las personas de mayor edad, especialmente en mayores de 80 años, con un incremento de más del 27% y 89,2 ingresos por gripe por 100.000 habitantes.

La tasa de hospitalizaciones se incrementó prácticamente en todas las áreas sanitarias, sobre todo en Ferrol y en Lugo, aunque la de Ourense es el área con mayor tasa de ingresos, con 24,9 por 100.000 habitantes.

En lo que va de temporada, se notificaron 3.259 ingresos, la mayoría con gripe A.

MÁS DE 50.000 URGENCIAS ATENDIDAS A FINALES DE DICIEMBRE

Por otra parte, el conselleiro de Sanidade ha reivindicado el buen funcionamiento de los servicios sanitarios durante la Navidad, unas fechas "especialmente sensibles" por el aumento de la presión asistencial por la mayor afectación de virus respiratorios y la reducción de personal por días de descanso y vacaciones.

"Con todo, el Sergas respondió con normalidad y sin incidencias destacadas, al disponer y mantener todos los medios operativos, según lo recogido en el Plan de invierno, garantizando la asistencia sanitaria en todo momento a la población", ha afirmado.

Tal y como ha destacado, durante la segunda quincena de diciembre, se atendieron más de 50.000 urgencias hospitalarias, siendo el área de A Coruña y Cee y la de Vigo las que atendieron más urgencias en los hospitales, más de 10.000 en cada una de ellas. La mayor presión en las urgencias hospitalarias en esta segunda quincena de diciembre la soportó el área sanitario de Ourense, seguida de la de Vigo, si bien con valores similares a los del pasado año por estas mismas fechas.

Preguntado por las quejas de profesionales de diferentes áreas sanitarias respecto a la asistencia durante estos días, Gómez Caamaño ha insistido en que, más allá del incremento habitual de presión sanitaria de estas fechas, la asistencia ha estado garantizada.

RUEDA LLAMA A LA TRANQUILIDAD

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también se ha referido a la ola de gripe y ha mandado un mensaje de "tranquilidad". "Ahora mismo las urgencias hospitalarias en toda Galicia, en todo el sistema, están funcionando con normalidad", ha asegurado.

Aunque ha reconocido que hay épocas del año "más complicadas que otras", ha insistido en el buen funcionamiento del sistema, atendiendo en base a las previsiones y ocupándose de las incidencias asistenciales que se puedan ir dando.

Además, ha reivindicado el impacto de las campañas de vacunación, "que están contribuyendo a la contención de las incidencias". "Son momentos complicados después de las fiestas pero se está funcionando con normalidad", ha asegurado.