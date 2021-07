Galiza Nova retira su campaña 'Rachemos co Xacobeo' para evitar "malentendidos", pero acusa al PP de "manipularla"

Cartel de la campaña 'Rachemos co Xacobeo', promovida por Galiza Nova.

Feijóo emitió un tuit para pedir a los nacionalistas "desautorizar" esta iniciativa "contra uno de los sectores que más padeció" la crisis covid

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Galiza Nova, la sección juvenil del BNG, ha decidido retirar una polémica campaña denominada 'Rachemos co Xacobeo' para que "no quepan malentendidos ni manipulaciones posibles" de las que, no obstante, ha acusado directamente al Partido Popular.

Se trata de una iniciativa promovida desde este jueves a través de las redes sociales y que generó una contestación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A través de un tuit, el mandatario gallego exigía su retirada porque va "contra uno de los sectores que más padeció" la crisis sanitaria de la covid.

"Estamos acostumbrados al radicalismo del BNG. No nos cogerá por sorpresa ninguna campaña que intente desprestigiar la marca Galicia", señalaba Feijóo en el tuit, en el que también pedía a los dirigentes nacionalistas que la "desautorizase".

También se ha pronunciado al respecto el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, quien ha aprovechado su comparecencia habitual de los viernes para acusar al Bloque de llevar a cabo "un ataque a los profesionales de la hostelería y a los símbolos culturales de Galicia".

Para el 'número dos' de los populares gallegos, se trata de "un ejemplo más de las ideas peregrinas del BNG" que son "importadas desde fuera". Así, Tellado ha rechazado esta "turismofobia", dado que Galicia "disfruta de un turismo tranquilo pero no masificado".

No obstante, en la mañana de este viernes, Galiza Nova ha emitido en un comunicado en el que confirma la retirada de la campaña y muestra su "total apoyo hacia los diferentes sectores económicos gallegos implicados", que viven tiempos "especialmente duros" por la crisis sanitaria y económica.

GALIZA NOVA SE REAFIRMA EN SU DENUNCIA

Eso sí, los nacionalistas se reafirman en las denuncias implícitas en 'Rachemos co Xacobeo', que busca demandar "una juventud con futuro, con empleo digno en la tierra y acceso a una vivienda". "Por un país vivo, con industria propia y unos sectores productivos fortalecidos, que apuesta por la investigación y por la ciencia", agrega el comunicado.

Asimismo, Galiza Nova lamenta que el PP "manipule" su trabajo y sus propuestas "a favor de un futuro digno para la juventud gallega" y "contra aquellos que quieren relegar a este país a la irrelevancia y a la dependencia".

"El presidente de la Xunta tacha de radical nuestra campaña y no encuentra radical que 200.000 jóvenes tengan que marchar del país en busca de un futuro digno que se les niega en nuestra tierra", añade.

Y es que, a juicio de esta organización asociada al BNG, los jóvenes "no ven la posibilidad de tener futuro digno en nuestra tierra con las políticas del Partido Popular, que reducen a Galicia a un modelo 'low cost' de servicios de bajo coste, que no genera riqueza y que profundiza en la dependencia".