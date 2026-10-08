Los gallegos, llamados a donar sangre en las jornadas previas al puente de octubre

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) anima a la ciudadanía a donar sangre en las jornadas previas e inmediatamente posteriores al puente festivo del 12 de octubre.

En un comunicado destacan que son necesarias donaciones de todos los grupos sanguíneos pero, especialmente, se refuerza el llamamiento a los grupos A Positivo, 0 Positivo y 0 Negativo.

Recuerdan que las fechas festivas provocan una ligera disminución de la participación, repercutiendo en el estado de reservas de los distintos grupos sanguíneos. Apuntan también que los gallegos necesitan alrededor de 400 donaciones para hacer frente a su labor asistencial.

Será posible donar en los locales de atención al donante existentes en las siete grandes ciudades gallegas o en las unidades móviles de la Agencia que visitarán unos 40 ayuntamientos.

Concretamente, el jueves 8 de octubre estarán en Pontedeume, CIFP Universidade Laboral (Culleredo), Urb. Matogrande y Cantón- Obelisco (A Coruña), Campus Norte y Xunta de Galicia (Santiago), Viveiro, CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel y Barrio de A Carballeira (Ourense), Marín, Tomiño, CIFP Pontecarmoa (Vilagarcía), IES Ricardo Mella y CUVi (Vigo).

El viernes 9 estarán en Arteixo, Coirós, O Burgo (Culleredo), Noia, Serra de Outes, Chantada, Verín, Marín, Redondela y Barrio Residencial Navia (Vigo). Por último, el sábdo 10 estarán en Arteixo, Cabanas, Noia, Redondela y Verín.