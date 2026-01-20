Ganaderos avanzan "un plan a muy corto plazo" para nuevas protestas en Ourense

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja, en Xinzo de Limia, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos y agricultores han señalado que están "montando un plan a muy corto plazo" con respecto a la posibilidad de movilizarse en nuevas protestas en la provincia de Ourense, aún sin desbloquear la N-120, que permanece cortada por cuarto día consecutivo.

Así lo han trasladado tras la reunión celebrada este martes con la secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

En concreto, los manifestestantes han informado en declaraciones a medios que el encuentro no ha supuesto alcanzar "acuerdos firmes", pero sí fijar "futuras reuniones de trabajo" para solventar sus demandas y poder "dar forma y enfocar la realidad" a partir de sus "puntos de vista y reivindicaciones".

"Se han comprometido a darnos voz, que no voto, en las reuniones, pero nos sorprende que, cada vez que explicamos cuestiones generales de agricultores y ganaderos, nos damos cuenta de que no son conscientes de los problemas del sector", ha señalado Miguel Gómez, portavoz de los manifestantes y ganadero de Maceda.

"Se nos invitó a una reunion y vinimos" ha señalado Miguel consultado acerca de la ausencia de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante el encuentro. "El motivo va a ser de agenda, pero agenda también tenemos nosotros", ha añadido.

TEMAS DE LA REUNIÓN

Asimismo, preguntados acerca de los asuntos tratados en la reunión, concretamente en relación con la demanda dirigida a no considerar el purín un desecho, los manifestantes han insistido en que el abono orgánico "no es un residuo" sino un "alimento para la tierra y los productos", y han apuntado a las plantas de biogás por ser las que "han provocado" que se utilice dicha "etiqueta de residuo" a este tipo de abono.

"Les explicamos que hay algo que ellos están aplicando y que está incumpliendo con lo que ellos mismos quieren transmitir, y ellos no dicen que se equivocaron, pero con la simple cara que ponen, se nota. Así, las consecuencias son para la población", ha añadido Miguel.

En esta línea, ganaderos y agricultores han informado que Medio Ambiente se ha comprometido a "visitar en breve" la comarca de A Limia, en Ourense, para "conocer la situación" de limpiezas y desbroce de canales y ríos. "Parece que A Limia no la conocen bastante y no saben como está la situación", ha añadido otro de los portavoces, Javier Losada.

Finalmente, durante la reunión, los manifestantes trataron otras cuestiones como la problemática con respecto al acuerdo europeo con Mercosur, y han afeado animales de otras procedencias que "van a comer todo tipo de alimento" al llevar a cabo un proceso de "alimentación y engorde" sin "ninguna inspección o control".

"Aquí estamos inspeccionados y se hacen analíticas de tierras y no se pueden utilizar ciertos productos o fitosanitarios", ha subrayado Miguel Gómez, y ha incidido en que en los países incluidos en el tratado "se pueden usar productos que aquí llevan prohibidos más de 20 años", incluso "los que se utilizan para duplicar la producción".

"Así es inviable competir con Mercosur en igualdad de condiciones. No vale que nos digan que van a controlar las entradas cuando malamente son capaces de controlar lo que llega de Marruecos y Egipto", ha añadido también Javier Losada.