Genocidio, la Palabra do Ano 2025 de la Real Academia de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La votación popular para la selección de la Palabra do Ano de la campaña del Portal das Palabras de la Real Academia Galega (RAG) y la Fundación Barrié ha concluido con la elección de genocidio.

Genocidio se impuso con más de cuatro de cada 10 votos emitidos, 2.948 de los casi 7.200 registrados, adelantándose a la otra finalista

'foliada', expresión de la alegría colectiva que significó la celebración das Letras Galegas das cantareiras, reconocidas hace doce meses como protagonistas de la Palabra do Ano 2024.

Foliada alcanzó 1.315 votos, cerca del 20%, y el tercer puesto, con 843 votos, es para 'lume', palabra-crónica de la ola de incendios forestales del pasado verano. La palabra patrimonial comodín 'desfeita' sumó 834 votos que la sitúan en el cuarto lugar.

En la quinta posición aparece 'loia' (686 votos), que designa las alabanzas engañosas o aquello que una persona presenta como verdadero sabiendo que es falso. Este vocablo adquiere en la actualidad la acepción neológica que se refiere a las informaciones falsas divulgadas a través de medios electrónicos, generalmente con el fin de desinformar.

Por último, la sexta posición es para 'retrinco' (564), homenaje a Castelao durante 2025, su año.