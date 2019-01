El gerente del Sergas cree que no es "momento para manifestaciones" sino de "sumar" para mejorar la Atención Primaria

Publicado 27/12/2018 16:53:08 CET

Campa sostiene que Almuiña no cuenta con los médicos dimitidos de Vigo porque "no quieren continuar" haciendo sus funciones

VIGO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández Campa, ha manifestado este jueves a Europa Press que los problemas de la Atención Primaria obedecen al "aumento de la cronicidad" de las enfermedades que hace que la "demanda de servicios aumente" y a que hay un "déficit" de médicos de familia "en todo el sistema nacional de salud".

Fernández Campa ha insistido en que "más que un momento para manifestaciones estamos en un momento en el que procedería buscar soluciones". Sin embargo, el gerente del Sergas ha agregado que "respeta" la decisión de quienes acudan a la movilización 'Pola dignidade da Atención Primaria' ('Por la dignidad de la Atención Primaria') convocada para esta tarde en Vigo, que saldrá a las 20,00 horas del PAC.

"Ante una situación de dificultad hay que sumar y no descolgarse de la Atención Primaria", ha sostenido Fernández Campa, que ante la pregunta de por qué no se ha "invitado" a los 25 jefes de servicio dimisionarios del área sanitaria de Vigo a participar en los grupos de trabajo creados por el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha sostenido que no es "lo normal".

"Lo normal es invitar a los jefes de servicio que siguen trabajando y siguen participando y no a los que han dicho que no quieren continuar llevando a cabo esas funciones", ha aseverado el gerente del Sergas. "Y lo respetamos, entra dentro de lo legítimo", ha añadido.

Fernández Campa ha incidido en los mismos argumentos --el "envejecimiento poblacional", la "cronicidad de las patologías" y la "escasez de ciertas categorías profesionales"-- que dio el pasado miércoles la Consellería de Sanidade al convocar la próxima reunión de los grupos de trabajo para el próximo día 8 de enero, una cita que la EOXI de Vigo ha recordado este jueves.

El gerente ha trasladado a Europa Press que hubo una reunión con estos profesionales previa a su dimisión en bloque en la que "se les invitó a que más allá de las dificultades que comentaban que tenían para prestar sus servicios, que propusieran medidas de hacia dónde podían tomarse actuaciones para contribuir en solucionar esa situación".

De este modo, y pese a que no forman parte de los grupos de trabajo creados por Sanidade, Fernández Campa ha comentado que "dentro del Sergas" existen "sistemas suficientes para que distintas propuestas puedan canalizarse permanentemente dentro de la organización".

"LIMITACIONES" DEL MINISTERIO

El gerente del Sergas se ha remitido en varias ocasiones durante su conversación con Europa Press a "limitaciones" que vienen impuestas desde el Ministerio de Sanidad y se ha referido a que las Comunidade Autónomas ya le solicitaron el pasado año la "adopción de medidas por la falta de profesionales sanitarios".

Fernández Campa ha explicado que entre las medidas que están aplicando está la ampliación de la edad de jubilación, a la que se han acogido "160" médicos de familia en Galicia.

Sin embargo, ante la cuestión planteada por los jefes dimitidos en Vigo sobre que "no hay recambio generacional" previsto por el Sergas en Atención Primaria, el gerente ha manifestado que "el 80 por ciento de los MIR que han acabado su especialidad" en Galicia este año "sigue" trabajando en la comunidad.

En esta línea, Fernández Campa ha explicado a Europa Press que la "tasa de reposición" es una "limitación" que les impide convocar más plazas que aquellas que se han dado de baja en el sistema. "Hemos pedido que esa tasa desapareza y se modifique la normativa estatal", ha asegurado.

"Nuestra idea es tratar en un periodo del 2017 a 2020 llegar a 5.000 plazas convocadas dentro del Sergas. Un objetivo ambicioso que nos permite aumentar la estabilidad de los profesionales", ha avanzado.

"REBELIÓN ORGANIZADA"

Desde SOS Sanidade Pública han destacado que "aunque los problemas por el deterioro de la sanidad pública" afectan a "todo el sistema" es en la Atención Primaria donde se concentran "con mayor intensidad por la escasez de presupuestos, los recortes de personal --especialmente en pediatría--, la masificación de centros y consultas, y el sometimiento a las gerencias hospitalarias que limitan su autonomía y sus recursos".

SOS Sanidade Pública ha reiterado su apoyo a la movilización de la Atención Primaria, la dimisión del 80% de los jefes de servicio del área de Vigo, la movilización de los trabajadores de los PAC, a los cierres en las urgencias del CHUS en Santiago y a las convocatorias de paros y manifestaciones convocadas en todas las áreas sanitarias de Galicia.

"Esta rebelión organizada por el personal sanitario con el repaldo de las juntas de personal exige medidas reales para acabar con el deterioro de la Atención Primaria en toda Galicia y en todo el sistema sanitario", han aseverado desde este colectivo que agrupa a sindicatos, asociaciones y a todos los grupos de la oposición.

APOYO EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha mostrado este jueves su apoyo a la manifestación y se ha sumado a reclamar "mejoras para la sanidad" de la ciudad.

"Los que convocan esta manifestación son profesionales con su oposición ganada, con su vida profesional arreglada, de alto standing profesional y que quieren defender a sus pacientes", ha aseverado Caballero, que ha confirmado su asistencia esta tarde.

Los tres concejales de Marea de Vigo también han confirmado su participación en la movilización. El portavoz municipal Rubén Pérez ha sostenido que será "el preludio" de "movilizaciones de los PAC de toda Galicia en enero" y que hay que "evitar" que se repita la "situación dramática" ocurrida en el PAC de A Estrada, donde hubo una víctima mortal.

Por su parte, el PP de Vigo no acudirá a la manifestación. Su portavoz, Elena Muñoz, ha asegurado que no están de acuerdo "con la utilización política de la sanidad de algunos partidos" y ha reiterado que "apoyan" a "todos los profesionales sanitarios que están haciendo su labor".