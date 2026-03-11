Ginecólogos y cirujanos del Clínico de Santigo se unen a los facultativos de Vigo y Pontevedra y dejan de hacer peonadas

Archivo - Hospital Clínico de Santiago. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de los facultativos de los servicios de ginecología, cirugía vascular y cirugía pediátrica del Hospital Clínico de Santiago comunicaron este martes a la Consellería de Sanidade que también dejarán de realizar peonadas ante, argumenta el sindicato O'Mega, la negativa de la Xunta a negociar las condiciones laborales que permitan desconvocar la huelga autonómica.

Las peonadas son consultas o cirugías realizadas fuera de la jornada laboral ordinaria (a partir de las 15 horas) a pacientes en mejor estado clínico que los que son atendidos por las mañanas y que están pensadas para complementar la actividad asistencial ordinaria pero que se utilizaban ahora para atender las consultas que se habían cancelado debido a las huelgas de médicos.

Según explican en un comunicado, en el servicio de Cirugía Pediátrica del Clínico de Santiago el porcentaje de médicos que comunicaron este martes a la Xunta que no realizarían más peonadas mientras prosiguiesen las huelgas convocadas por O'Mega alcanzó el 100%, mientras que en los servicios de Cirugía Vascular y Ginecología y Obstetricia el porcentaje es del 90% del total de la plantilla.

En los escritos que los especialistas del Clínico enviaron a través de registro se señala que "no desean ser utilizados como parche para solventar las suspensiones de actos clínicos derivados de estas huelgas y se insta a la Consellería de Sanidade a sentarse a negociar para permitir su desconvocatoria".

El sindicato insta a la Consellería a retomar una negociación "constructiva" basada en el respeto mutuo que permita poner fin a un conflicto cuyas consecuencias sufren cada día miles de gallegos.