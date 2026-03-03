El Gobierno abre un conflicto con la Xunta por el cambio en la Ley del deporte para personarse en casos de violencia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, antes de atender a los medios - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha abierto un conflicto con la Xunta de Galicia por el cambio introducido en al Ley del deporte que habilita a la Administración autonómica a personarse en procesos judiciales por casos de violencia en el deporte.

De ello ha informado este martes en rueda de prensa el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, quien ha recordado que, tras su aprobación el Parlamento de Galicia, estos cambios fueron publicados en el Diario Oficial de Galicia el pasado mes de diciembre.

En concreto, el principal cambio introducido en esta norma fue la posibilidad de que la Xunta se persone en casos judiciales relacionados con episodios de violencia en el deporte. Además, incorporó protocolos de buen gobierno en las federaciones deportivas, sobre las que limitó la duración de los mandatos por parte de un mismo presidente.

Ante ello, el Ejecutivo gallego ha recibido una convocatoria del Gobierno para el inicio de las negociaciones en la comisión bilateral al considerar, según ha indicado Diego Calvo, que "esa personación de la Xunta, atendiendo y con el beneplácito de la víctima, puede vulnerar las competencias del Estado".

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte ha señalado que la Xunta acudirá a esta comisión bilateral, cuya fecha aún no ha sido fijada, "con ánimo de poder llegar a un acuerdo y explicar las razones por las que se incluyó esa modificación".

A este respecto, también ha recordado que la posibilidad de que la Xunta se persone en casos judiciales también se contempla en la Ley de Prevención y Tratamiento contra la Violencia de Género y que en aquel caso no fue recurrida.

Diego Calvo se ha referido a los recursos del Gobierno a la ley gallega del litoral, así como a los cambios introducidos en las normas de dependencia y del reglamento eólico para asegurar que "todo parece indicar que Galicia se ha convertido en un objetivo político para Pedro Sánchez", que "intenta por todos los medios" que no avance su "desarrollo normativo".

Calvo ha asegurado que la Xunta llevará a "donde haya que llegar" por una cuestión que considera "de justicia" y que ya había sido introducida en otra normativa autonómica.

El Ejecutivo autonómico inició esta modificación --cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición última-- después de que en febrero de 2025 falleciese un hombre de 68 años que estuvo más de dos meses ingresado en la UCI tras sufrir una agresión durante un partido de balonmano cadete femenino entre el Sanxenxo Balonmán y el Club Rasoeiro disputado en Vilalonga en diciembre de 2024.

RESPUESTA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO

Preguntado por este asunto en una acto celebrado este martes en A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que anticiparse "es ir mal a la reunión", en las que el Gobierno "siempre tiende la mano".

Por ello, el delegado ha emplazado al Ejecutivo autonómico a "esperar a que acabe la reunión para quejarse" si es que hay motivo para ello.