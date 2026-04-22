El Gobierno abre el proceso de información pública para declarar Ferrol como lugar de memoria de democrática

Castillo de San Felipe - CONCELLO DE FERROL

FERROL 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado un paso decisivo para la declaración formal de la ciudad de Ferrol como lugar de memoria democrática.

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha acordado la apertura de un período de información pública de 20 días hábiles para que cualquier persona o entidad interesada pueda examinar el expediente y presentar las alegaciones que considere oportunas.

El procedimiento, que se rige por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, fue incoado oficialmente el pasado 4 de noviembre de 2025, y desde el 7 de noviembre el bien figura con anotación preventiva en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática del Estado.

Durante estos meses, la administración ha realizado el trámite de audiencia al Ayuntamiento de Ferrol y a los titulares de los diferentes hitos o elementos que componen el conjunto de la ciudad, con solicitud de los informes preceptivos conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

La declaración de la ciudad de Ferrol como lugar de memoria representa un reconocimiento singular por tratarse de un núcleo urbano completo, y no únicamente de un monumento o enclave aislado.

La resolución, firmada por la subdirectora general de Divulgación de la Memoria, Almudena Cruz Yábar, por delegación de la Dirección General, detalla que el expediente completo estará disponible para consulta a través de la página web del Ministerio.

El plazo para presentar alegaciones comenzará a contar a partir de este jueves, día siguiente a la publicación en el BOE. Las aportaciones podrán realizarse tanto por registro electrónico como a través del portal de participación del Ministerio, con lo que culmina así la fase final de un expediente administrativo que busca blindar el valor simbólico y democrático del pasado de la ciudad departamental.