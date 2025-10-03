El Gobierno aprueba 28 proyectos del Plan EDIL con 176 millones que beneficiarán a 54 municipios gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado 28 proyectos de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) correspondiente al periodo 2021-2027, con 176 millones de euros que beneficiarán a 54 municipios gallegos.

El Ministerio de Hacienda ha publicado la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, destinadas. Esta convocatoria ha asignado la cifra récord de 1.774 millones de euros de estos fondos europeos a 242 proyectos, que movilizarán más de 2.500 millones de euros de inversión pública en favor de 971 municipios de toda España, la mayoría de menos de 10.000 habitantes.

Al respecto, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha valorado que el Ejecutivo central "vuelve a demostrar su compromiso con Galicia" a través de proyectos transformadores para el territorio. "Galicia precisa inversiones para afrontar retos demográficos, ambientales y sociales, y una vez más llegan de la mano del Gobierno de España", subraya.

Entre las principales ayudas se encuentran las ayudas por 8,7 millones (la inversión pública de cada proyecto será de 14,5 millones) para cada una de las siguientes ciudades: Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo y Pontevedra.

Precisamente, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha celebrado esta "importante subvención" de fondos europeos para "impulsar una ciudad más sostenible, accesible e inclusiva". Estos 8,7 millones de ayuda (la inversión global será de 14,5 millones) servirán para el plan de acción integral (PAI) Horizonte Compostela con el que se buscará "la tranformación de la zona noroeste" de la ciudad, con lo que "revertir la situación de vulnerabilidad y menor dinamismo de un ámbito que incluye la Almáciga, Vite y Salgueiriños".

La lista de ayudas concedidas a entidades solicitantes en Galicia son: Redondela, Oleiros, Ribeira, Arteixo, Culleredo, Lalín, Marín, O Porriño, A Estrada, Ponteareas, Ames, Ferrol, Vilagarcía, Carballo, Narón, Tomiño, Tui, Verín, Vilanova, Sanxenxo y diputaciones de Pontevedra y Ourense.

SUBVENCIONES

Estas subvenciones, que reciben el nombre de Plan EDIL, cuentan para esta convocatoria con una dotación un 30% superior respecto a las convocatorias denominadas Edusi (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) correspondientes al anterior periodo de programación 2014-2020.

Asimismo, el número de proyectos seleccionados se ha incrementado un 40%, ya que pasa de los 173 planes de la edición anterio a los 242 de esta convocatoria. Asimismo, se ha multiplicado por cuatro el número de municipios beneficiados respecto a la convocatoria EDUSI anterior, pasando de 243 a 971 en esta convocatoria EDIL

La asignación de esta convocatoria se ha llevado a cabo con criterios de cohesión territorial y concurrencia competitiva. Al tratarse de ayudas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial, la disponibilidad es mayor en las regiones menos desarrolladas, mientras que es menor para las regiones más desarrolladas, de acuerdo con los criterios de programación establecidos por la Comisión Europea.

En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.