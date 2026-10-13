El Gobierno aprueba crear 19 nuevas plazas de jueces y 9 de fiscales en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027. En concreto, en Galicia son 19 nuevas plazas de jueces (+4,9% respecto a la plantilla actual) y nueve de fiscales (+5,5%).

Tal y como ha informado el Gobierno, se trata de un primer Real Decreto con el que el Gobierno creará, por segunda vez, 500 plazas judiciales, lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 7,8%. Además, a través de un segundo Real Decreto, se crearán 200 plazas de fiscales y se incrementará la plantilla actual del Ministerio Fiscal en un 6,6%.

El Gobierno ha destacado que, en dos años (2025 y 2026), se han creado 40 plazas judiciales en la comunidad gallega (+11%).

En concreto, de las 19 nuevas plazas judiciales para Galicia, 17 son para Tribunales de Instancia de localidades como A Coruña, Lugo, Vigo, Ourense, Pontevedra, Ferrol o Santiago de Compostela. Dos serán para Audiencias Provinciales.

De las 500 nuevas plazas de jueces creadas en toda España, 172 son para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal. 87 plazas se destinarán a órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia) situados en provincias y localidades más pequeñas y otras 42 son plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo. Además, 11 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer.

El Gobierno ha destacado que esta legislatura ha supuesto un gran avance en la especialización en violencia sobre la mujer, con un incremento del 55,4% de las plazas, pasando de 121 a 188. 6 plazas más son para reforzar las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. De forma novedosa, 8 plazas son para nuevas Presidencias liberadas de Tribunales de Instancia.

Se trata de plazas que ya existen en las grandes ciudades españolas y que realizan en exclusiva funciones de unificación de criterios, coordinación y organización. Ahora se crean también en Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Por último, se crean 4 plazas en la Audiencia Nacional. En total, suponen una ampliación de la planta judicial del 7,8%.

LA PLANTILLA DEL MINISTERIO FISCAL CRECE UN 5,5% EN GALICIA

La creación de 9 nuevas plazas de fiscales para Galicia supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 5,5%, pasando de 162 a 171 miembros.

En total, se crean 200 nuevas plazas de fiscales que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales. La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población).

El Ministerio la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.