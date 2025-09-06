El Gobierno central destina este curso casi 100 millones de euros en educación en Galicia

Archivo - El delegado del Gobierno de Galicia, Pedro Blanco. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha comprometido este curso casi 100 millones de euros para mejorar el sistema educativo de Galicia y un total de 728 millones desde 2021.

Según ha informado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, de cara al nuevo curso el Ejecutivo central comprometió ya 22 millones de euros para la renovación de programas educativos en las escuelas gallegas.

Entre ellas, ha detallado, se encuentra el plan de mejora en matemáticas y compresión lectora, que inició el Gobierno en el curso pasado y que este año deja siete millones de euros en Galicia.

También el programa PROA+, que el Gobierno amplió hasta 2028 y que este año recibe cerca de seis millones de euros. Este programa tiene como objetivo avanzar en un modelo educativo que alcance la escolarización "exitosa de todos los alumnos".

"En cinco años invertimos más de 31 millones de euros en este programa, en Galicia y los resultados indican que tenemos que seguir trabajando para mejorar los resultados educativos del alumnado con más dificultades y reducir las tasas de abandono temprano de la educación", ha afirmado Blando.

En lo referente a la Formación Profesional, el delegado ha apuntado que el Gobierno autorizó el pasado mes de julio el reparto de 74,3 millones de euros a Galicia que permitirá la cualificación y recualificación de trabajadores ocupados y desempleados, el desarrollo de formaciones en línea y la financiación de acciones de colaboración de los centros con las pymes, entre otros.

Según ha apuntado Pedro Blanco, en los últimos cinco años Galicia percibió del Ministerio de Educación más de 195 millones de euros para las primeras etapas educativas, desde 0-3 años, hasta la Secundaria, a los que se suman 533 millones de euros para la transformación profesional.