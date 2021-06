El Gobierno cifra en 1.509 millones los fondos que aporta a la provincia de Lugo

El presidente de la Diputación carga contra el "total abandono" de la provincia por parte de la Xunta y durante los mandatos de Rajoy

LUGO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha cifrado en 1.509 millones de euros los fondos que llegan en un año a la provincia de Lugo, que además es "protagonista" en las políticas del Estado. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa posterior a un encuentro mantenido este martes con el presidente de la Diputación, José Tomé, en la sede de la institución.

Según Miñones, Lugo "nunca antes tuvo el protagonismo que tiene ahora" en las iniciativas del Ejecutivo estatal. "Por un lado, queremos recuperar el tiempo perdido en las infraestructuras durante años de abandono y, por otra, dar respuesta a la emergencia sanitaria, social y económica provocada por la pandemia", ha explicado.

En este contexto, el delegado ha subrayado que el Gobierno de España "dedicó, está dedicando y dedica 734 millones de euros al escudo social que protege a las familias de Lugo, a sus autónomos, a sus empresas, a las personas". "Es como si construyésemos en un año tres HULA", ha recalcado, en referencia al hospital de la capital.

Además, el Ejecutivo central destinó a las carreteras 183 millones de euros en los últimos años --122,4 a nuevas infraestructuras y 60,6 a conservación y seguridad vial--. Junto a ello, "más de 22 millones de euros en la provincia para sustituir luminarias por otras más eficientes, para abordar planes de movilidad sostenible y para promover una economía local más sostenible", ha agregado Miñones.

También está la extensión de la banda ancha de Internet, que en su último plan llegó "a 2.773 núcleos de 41 ayuntamientos". "Por tanto, y a modo de resumen, una fuerte inversión y un fuerte compromiso del Gobierno con Lugo. Inversión social e inversión en infraestructura. Una respuesta que se incorpora y se adecua al plan de 130 medidas frente al reto demográfico", ha asegurado.

Todas estas cuantías inciden, ha dicho, en la "respuesta firme y contundente que permitirá recuperar el tiempo perdido en los últimos años y que otorgará a Lugo el protagonismo que merece.

José Miñones ha realizado su primera visita oficial al Pazo de San Marcos --sede de la Diputación-- desde que asumió el cargo y allí ha firmado en el 'Libro de Oro', en un acto en el que también han estado, aparte del presidente provincial, la responsable de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, y el de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón.

"SEGUIR AVANZANDO" EN INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, José Tomé le ha trasladado la "necesidad de seguir avanzando" en la ejecución de la autovía Lugo-Santiago (A-54) y de la Lugo-Ourense (A-56), así como en la elaboración de los proyectos de la A-76 Monforte-Ourense, porque la Ribeira Sacra, "como destino turístico en alza y como candidata a Patrimonio de la Humanidad, precisa de unas buenas vías de comunicación".

Asimismo, el presidente provincial ha agradecido que el actual Gobierno situase de nuevo "a la provincia de Lugo en la agenda política del progreso" después de "años de total abandono". De hecho, ha señalado que este "interés y compromiso" es lo que precisamente "echa en falta por parte de la Xunta de Galicia".

"Desde que comenzó la pandemia, el presidente del Gobierno gallego no me llamó ni una sola vez. No me llamó ni se reunió una sola vez con los presidentes de las diputaciones o con los ayuntamientos para compartir información y trabajar conjuntamente. Desde luego, esta no es la cogobernanza que debe darse entre administraciones que trabajan con lealtad", ha afeado Tomé.

No en vano, ha señalado que el "abandono total" de la provincia durante los mandatos de Mariano Rajoy "no es una opinión o crítica partidista", sino "la realidad" tal y como "constata el contundente informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre las obras del AVE entre 2014 y 2014". Dicho documento confirmó el "coste social importante" que tuvo la suspensión de 113 contratos, que afectó a 14 de las 17 líneas de alta velocidad previstas para Galicia.

A esto ha sumado Tomé que durante la misma época "se rompió el contrato para la estación intermodal de Lugo", solo se ejecutó "el 49 por ciento del presupuesto previsto" y, "literalmente, habla de planificación nula o inconsistente y de gestión particularmente caótica".

"Afortunadamente, la provincia de Lugo, Galicia y España dejaron esta etapa atrás gracias al Gobierno de Pedro Sánchez", ha agregado el presidente provincial.

'BONO IMPULSO'

Por otra parte, la Diputación ha ampliado hasta el 15 de julio el plazo para que los ciudadanos de la provincia puedan solicitar el 'Bono Impulso', programa que reparte 17.000 descuentos nominativos de 30 euros para compras de un mínimo de 60 euros y que pueden gastarse en comercios, negocios de hostelería y servicios hasta el 31 de agosto.

El objetivo es movilizar más de 1,5 millones de euros en los sectores "más afectados por la crisis sanitaria gracias a su efecto multiplicador", según destaca la institución provincial en un comunicado.

Estos bonos ya han sido solicitados por casi 6.500 vecinos a través de la web de la Diputación de Lugo, de su sede electrónica o presentando la documentación en las oficinas del Registro.

CENTRO DE SERVIZOS AUDIOVISUAIS

En otro orden de cosas, el Centro de Formación do Servizo de Audiovisuais de la Diputación de Lugo abrirá este miércoles y hasta el 2 de julio el plazo de prescripción, mientras que el período para formalizar la matrícula --que volverá a ser gratuita-- será del 14 al 30 de julio.

Así lo ha avanzado José Tomé durante la entrega este martes de los diplomas a los graduados de la 17ª promoción de los ciclos de Realización e Produción.

Un total de 23 alumnos han puesto fin a su formación con el acto que ha tenido lugar en el salón de actos del Pazo de San Marcos, desde donde el presidente provincial ha destacado los 1,5 millones que la institución dedica cada año al funcionamiento de este centro: "No lo vemos como un gasto, sino como una inversión en el presente y, sobre todo, en el futuro de nuestra provincia".