El gobierno compostelano confía en que PSOE y no adscritas apoyen las cuentas, pero no descarta una moción de confianza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha asegurado que "siguen confiando" en que PSOE y las edilas no adscritas apoyen los Presupuestos municipales, pero en el caso de que no lo hagan "harán todo lo posible para aprobar las cuentas".
Así lo ha trasladado Louzao tras ser preguntada por los medios de comunicación si ve más cerca que hace un mes la posibilidad de tener que aprobar los Presupuestos a través de una cuestión de confianza.
"No, nosotros seguimos confiando en que van a apoyar los presupuestos porque no hay ningún elemento, no verbalizaron ninguna cuestión de suficiente calado como para no aprobar unos presupuestos y paralizar el Ayuntamiento, como saben ellos que va a pasar", ha defendido.
No obstante, la portavoz del Ejecutivo local ha añadido que en el caso de que no los apoyasen, "evidentemente harán todo lo posible" para aprobar las cuentas. "Es una realidad, pero nosotros seguimos confiando en que no hay ningún motivo para que no lo hagan", ha subrayado.
Míriam Louzao ha recordado que mantuvieron "numerosas y múltiples reuniones" con los concejales socialistas y las edilas no adscritas, y que el proyecto final de las cuentas municipales reúne "muchas de las cuestiones que demandaban". De hecho, ha insistido en que "muchas de ellas ya estaban incorporadas" y que otras las incluyeron dentro de estas conversaciones.
"La abstención no es facilitadora en este caso, como bien saben. Igual que saben que al oponerse a ellos se están oponiendo al avance de Santiago de Compostela y por tanto seguimos esperando que haya ese apoyo", ha remarcado, señalando que las cuestiones que se comentaron en los últimos días responden más a un "puro tacticismo electoral" que a los propio contenidos de los presupuestos.