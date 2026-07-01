El Gobierno creará grupos de trabajo específicos con las delegaciones en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares

1100956.1.260.149.20260701135742 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante la celebración del acto de entrega de los distintivos al mérito en el servicio público en el territorio, a 30 de junio de 2026, en Santiago de Compostela. - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este miércoles en Santiago la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape), donde ha avanzado que el Ejecutivo creará grupos de trabajo específicos con sus delegaciones en Ceuta y Melilla y en Canarias y Baleares, además de actuaciones en "la España vaciada".

Antes de entrar a la reunión, en declaraciones a los medios en la Praza do Obradoiro, el responsable estatal ha destacado que estos encuentros, que se realizan dos veces al año y en los que participan los delegados del Gobierno en todas las comunidades, sirven para poner encima de la mesa "cuestiones de coordinación importantes".

Entre ellas, Torres ha mencionado la incorporación de casi 1.000 funcionarios a la Administración General del Estado, delegaciones, subdelegaciones y direcciones insulares, así como la aprobación este lunes en el Consejo de Ministros extraordinario de un real decreto que abre la puerta a compensar a los funcionarios que estén en territorios periféricos y ultraperiféricos y, "de manera puntual", en las Islas Baleares, ante el "desfase económico".

En este punto, ha avanzado que en la reunión de este miércoles se aprobarán dos grupos de trabajo específicos entre el Gobierno y las delegaciones para territorios como Ceuta y Melilla, por un lado, y también las Islas Canarias y Baleares, por el otro, al tiempo que también se valorarán actuaciones para "la España vaciada".

Además, los representantes del Gobierno hablarán del proceso de regularización de inmigrantes tras haber concluido el plazo, sobre lo que Ángel Victor Torres ha aprovechado para reconocer el trabajo "admirable" de las Oficinas de Extranjería.