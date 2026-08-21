El Gobierno declara las Illas de San Simón y Santo Antón Lugar de Memoria Democrática

Archivo - Desembarco de presos en la Illa de San Simón - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha declarado este viernes, 21 de agosto, las Illas de San Simón y Santo Antón, situadas en Redondela (Pontevedra), como Lugar de Memoria Democrática.

Tal y como ha trasladado el Ejecutivo nacional en nota de prensa, la resolución, publicada en el BOE, se adopta al amparo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y comprende la totalidad de la superficie de las islas.

Ambos espacios, localizados al fondo de la ría de Vigo, frente a Cesantes, fueron utilizadas como penal por los sublevados durante la Guerra de España y los primeros años de la dictadura franquista.

Desde octubre de 1936, San Simón se convirtió en una colonia penitenciaria destinada inicialmente a presos republicanos de Pontevedra y Galicia y, posteriormente, a personas procedentes de otros puntos de España, especialmente de Asturias.

Su actividad se mantuvo hasta el 15 de marzo de 1943 y por sus instalaciones pasaron más de 5.600 presos, aunque nunca llegaron a coincidir simultáneamente más de 2.000. Debido al hacinamiento, las malas condiciones de vida y la falta de alimentos, hubo una elevada mortalidad entre los reclusos.

De hecho, según ha detallado el Gobierno, las investigaciones posteriores contabilizaron más de 517 fallecimientos, además de las muertes producidas por "paseos" y fusilamientos.

Además de las islas, mediante esta declaración el Gobierno busca reconocer también la dimensión de solidaridad vinculada a ellas. Un ejemplo de la misma fue la labor de las mujeres de Cesantes, conocidas como las "madriñas", que desempeñaron un papel destacado al proporcionar víveres y ropa a los presos y actuar como enlace con sus familias.

A partir de este momento, se mantendrá el uso actual del espacio, "siempre que resulte compatible con la preservación de la memoria de las violaciones de derechos humanos, el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas y los principios de justicia, verdad y reparación".

Además, la Administración General del Estado impulsará recursos audiovisuales y digitales, y llevará a cabo la instalación de placas, paneles y elementos de interpretación y reconocimiento de las víctimas, mientras que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incorporará al espacio información geolocalizada, fotografías y audiovisuales en su portal web y promoverá su integración en circuitos internacionales vinculados a la construcción de memoria democrática.