El Gobierno descartó Lugo como sede de la AESAP por motivos como sus carencias en transporte y un "bajo" paro

Archivo - La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LUGO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha descartado Lugo como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), entre otros motivos, por condiciones como su "bajo" dato de la tasa de paro provincial y sus carencias en materia de infraestructuras de transporte, entre las que ha mencionado la falta de un aeropuerto propio y de conexión directa a la línea de alta velocidad ferroviaria.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la elección de la sede de la AESAP, que finalmente estará en Zaragoza, como adelantó hace un día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El documento detalla la valoración realizada a la hora de elegir la capital aragonesa y de excluir a las otras siete ciudades candidatas, entre las que se postulaba Lugo.

El Ministerio de Sanidad valoró muy favorablemente que la provincia presentara algunos de los indicadores demográficos "más adversos, con un envejecimiento muy acentuado, saldo vegetativo negativo y elevada dispersión". Sin embargo, los niveles de desempleo fueron estimados de forma suficiente, dado que el dato de paro provincial del cuarto trimestre de 2025 "no indica una mayor debilidad estructural del mercado laboral lucense".

El requisito de aportación de inmueble se consideró igualmente de forma muy favorable, pero su grado de adecuación obtuvo reservas en su valoración. Estas se debieron a la coexistencia con otros usuarios en casi el 45 % de la superficie asignada, "lo que introduce complejidad operativa permanente", explica el Gobierno.

En lo relativo al acceso a transporte pública, la valoración también fue favorable con reservas. Sanidad lo justifica en que Lugo carece de aeropuerto propio, siendo el más próximo el de Santiago --a una hora por carretera--, y que cuenta "únicamente" con trenes de media distancia, "sin conexión directa a la línea de alta velocidad". Otros aspectos, como la los servicios hoteleros o la oferta inmobiliaria, recibieron una valoración favorable.

La candidatura lucense fue presentada por el Ayuntamiento de Lugo, con el respaldo de la Xunta. La sede propuesta era el Pazo de Feiras e Congresos, inmueble de titularidad de la Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo, de la que el ente local es patrono. Estaba contemplado que la cesión fuera indefinida y gratuita.

ENFRENTAMIENTO POLÍTICO ENTRE PP Y PSOE

La designación de Zaragoza como sede de la AESAP ha reavivado este miércoles el enfrentamiento político en Lugo en una jornada protagonizada, por el contrario, por la buena sintonía entre Xunta, Diputación y Ayuntamiento en la firma del protocolo para la remodelación de la protectora.

De este modo, el PSOE y PP se han culpado mutuamente una vez más del fracaso de la candidatura lucense, un día después de conocerse la decisión del Gobierno central. El exalcalde socialista Miguel Fernández ha defendido el trabajo realizado durante el anterior mandato y ha asegurado que el proyecto presentado por Lugo era "sólido, riguroso y solvente" y con tintes de "ganador".

De este modo, ha recordado que la candidatura superó la primera fase de selección y ha sostenido que, una vez remitida la documentación definitiva, "el éxito o el fracaso del proyecto solo puede atribuírsele a la persona que ostenta el poder en ese momento". A su juicio, el anterior gobierno municipal realizó todas las gestiones necesarias.

Además, ha negado que la elección de Zaragoza respondiera a criterios políticos al señalar que la ciudad aragonesa está gobernada por una alcaldesa "poco afín" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fernández ha atribuido la decisión a "criterios técnicos" y ha acusado a Candia de buscar "réditos políticos" con sus declaraciones.

Por su parte, la alcaldesa popular Elena Candia ha vuelto a denunciar un "desprecio más hacia Lugo" y ha exigido un "mayor compromiso" del Gobierno central con la ciudad. Entre otros, ha lamentado que todavía no exista una fecha definitiva para la finalización de la A-54 ni para la apertura de la estación intermodal, que estaba prevista inicialmente para finales de junio.

En defensa de la regidora ha intervenido también el presidente local del PP, Ramón Carballo, quien ha acusado al PSOE de Lugo de "equivocarse de adversario" y de anteponer la defensa del presidente del Gobierno a los intereses de la ciudad.

Carballo sostiene que el gobierno municipal, que lleva poco más de dos meses al frente del Ayuntamiento, ha trabajado junto a los funcionarios para completar el expediente de la candidatura y ha defendido que Candia "ha hecho lo que le correspondía como alcaldesa". A su juicio, la responsabilidad de la decisión recae exclusivamente en el Gobierno de España y considera que los socialistas deberían exigir explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez en lugar de responsabilizar al gobierno local.