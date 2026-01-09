El Gobierno gallego se plantea "todas las opciones" para la antigua estación de autobuses de Vigo, incluso su demolición

Corgos y Allegue este viernes en la ETEA. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha asegurado que el Gobierno gallego se planea "todas las opciones" para la antigua estación de autobuses de Vigo, ubicada en la Avenida de Madrid, incluso su demolición.

Así lo ha señalado esta mañana en una visita a los terrenos de la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA) de la ciudad olívica, donde ha reconocido que estas instalaciones están en una "situación especial" debido a que ya terminó su uso dotacional como estación y "se debe volver a integrar en la vida urbana" de Vigo.

Por ello, la Xunta analiza los destinos que se le podrían dar a este edificio en el "corto plazo". Preguntado directamente si se han planteado su demolición, ha dicho que "sí", que se han planteado "todas las opciones".

Todo ello después de la "preocupación" de los últimos meses para establecer un perímetro de seguridad en la zona y vallar el inmueble, algo que no puedo realizarse al encontrarse personas sin hogar en las inmediaciones. "Estamos viendo cómo proceder", ha sentenciado Corgos ante los medios de comunicación.