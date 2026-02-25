El Gobierno gallego ultima la redacción de la futura Ley de educación digital tras un "amplio proceso" participativo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se ha reunido este miércoles con la comisión redactora de la futura Ley de educación digital con el fin de "perfilar el contenido final" tras un "amplio proceso" participativo ante un texto legislativo "pionero".

Tal y como ha desgranado la Xunta en una nota de prensa, el titular de Educación ha destacado la "complejidad técnica" de esta ley por su "contenido innovador". En este sentido, para su elaboración se ha contado con la participación de expertos de "reconocido prestigio" en la materia, así como medio centenar de docentes y colectivos profesionales.

Además, ha detallado cómo en los últimos meses se mantuvieron contactos con los representantes de las ANPAS, de las organizaciones sindicales, universidades, centros educativos a través de la Xunta Autonómica de Directores y el Consello Escolar de Galicia.

Así pues, la Ley de educación digital de Galicia encara su recta final antes del inicio de la tramitación legislativa, prevista para finales de este semestre. En concreto, el texto regulará los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa ante los "nuevos retos de transformación social que inciden en la enseñanza".