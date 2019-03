El Gobierno insta a la Xunta a activar una mesa sectorial sobre Alcoa y dejar de "criticar"

Actualizado 21/03/2019 13:00:23 CET

Defiende el estatuto de consumidores electrointensivos, aunque incide en que cabe posibilidad de "mejora"

OLEIROS (A CORUÑA), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha instado al conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, a dejar de "criticar" al Gobierno y poner en marcha, a nivel autonómico, una mesa sectorial sobre Alcoa. Mientras, ha defendido el estatuto de consumidores electrointensivos presentado por el Ejecutivo central, frente a las críticas de la Xunta.

A preguntas de los periodistas, después de que el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, censurase el contenido del estatuto, el delegado del Gobierno ha requerido al responsable autonómico a activar una mesa sectorial.

"Me preocupa que la Xunta, que se comprometió a llevar a cabo una mesa sectorial en Galicia para buscar inversores, para facilitar que los inversores conozcan la empresa y ver qué otros incentivos se puedan dar, no esté funcionando". "Al contrario que está funcionando la mesa sectorial de Asturias", ha apostillado.

Por ello, ha pedido a la Consellería de Industria que "active esta mesa sectorial, que es tan importante como la que está a nivel de todo el Estado", ha dicho sobre la constituida con los sindicatos, el Gobierno, el Principado de Asturias y de la Xunta.

"Es fundamental porque lo que buscamos es que, antes del 30 de junio, estén garantizados los inversores tanto en Avilés como en Galicia". "Por circunstancias que desconozco, y no quiero establecer si es por desidia, mala fe o porque no lo consideran, la Xunta y el conselleiro se está dedicando a criticar la labor del Gobierno y haciendo poco por activar esa mesa sectorial y esas competencias que tienen".

CAPACIDAD DE "MEJORA"

Por otra parte, el delegado del Gobierno ha subrayado que en el caso de Alcoa hay que "remar todos hacia adelante". Con todo, ha incidido en que el Ejecutivo gallego "durante siete años, no criticó al Gobierno del PP por no tener el estatuto", del que ha dicho que "lo importante" es sacar adelante "el mejor" documento.

De él, ha subrayado que "es la primera vez en la historia de España" que va a haber un estatuto "que va a dar estabilidad a las empresas y a los trabajadores con respecto al consumo electrointensivo".

"Hemos cumplido desde el momento en que Alcoa decidió cerrar las plantas", ha dicho sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno e insiste en que el estatuto tiene aún posibilidad de "mejora" durante el periodo de exposición pública.

REBAJAS DE PEAJES Y FISCALIDAD

Mientras, se ha mostrado sorprendido porque el conselleiro de Economía plantease al Gobierno dar luz verde a un decreto para la reducción de peajes y fiscalidad.

"El señor Conde sabe que eso es un tema legislativo, que corresponde a leyes que tienen que tramitarse con el Congreso en funcionamiento, no es una cuestión que en este momento se pueda llevar a cabo", ha recalcado.

Por ello, ha dicho que le sorprende que la Xunta "se empeñe en pedir medidas que saben que, mientras el Congreso no esté en funcionamiento, no se puede llevar a cabo". "Pero el estatuto las prevé", ha insistido. "Toca las formas necesarias para que estas empresas tengan viabilidad y capacidad de producir, no solo Alcoa", ha añadido sobre el contenido del mismo.