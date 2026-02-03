El Gobierno llama a denunciar los casos de violencia sobre la mujer: "Tenemos que parar esta sangría"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en el minuto de silencio por la última víctima de violencia de género - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

A CORUÑA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha hecho un llamamiento a denunciar los casos de violencia sobre la mujer para parar la "sangría" de asesinatos machistas, con seis víctimas en lo que va de año en Galicia, una de ellas la víctima del crimen de Mos (Pontevedra).

"Es una obligación colectiva", ha manifestado Blanco este martes tras participar en el minuto de silencio que la Delegación del Gobierno ha organizado este martes en su sede como muestra de condena del crimen de la mujer que este domingo murió a manos de su expareja en Mos.

El delegado del Gobierno ha hecho el llamamiento "no solo mas mujeres que se sientan amenazadas", sino también a "cualquier persona de la sociedad que sepa que pueda haber algún tipo de violencia que se ejerza sobre la mujer".

"Tenemos que parar esta sangría y, por lo tanto, tenemos que parar estos asesinatos de mujeres por el efecto de esta violencia estructural que estamos viviendo", ha manifestado.

Este martes, además de ante varias de las subdelegaciones, también se han mantenido minutos de silencio en condena por este crimen machista ante diversas instituciones como los ayuntamientos de A Coruña y Santiago.