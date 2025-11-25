El Gobierno local de Santiago se reunirá con sindicatos de bomberos y policías este jueves para abordar la propuesta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Santiago ha confirmado que se reunirá este jueves con los sindicatos de bomberos y policías para discutir la propuesta enviada este lunes para desbloquear el conflicto.

Tal y como han indicado fuentes de Raxoi a Europa Press, el encuentro está previsto a las 13.00 horas.

Y es que tras aprobarse el pago de las horas extraordinarias en un pleno extraordinario el pasado viernes, día 21 de noviembre, -- que serán abonadas en la nómina de este mes -- el siguiente paso del Ayuntamiento es abordar las demandas de los trabajadores.

Louzao reiteró este lunes que el Gobierno local "sigue trabajando" para valorar el resto de las demandas, y recordó que esta situación "es heredada y un problema estructural de hace muchos años".

"Queremos solucionarlo, no solo dando respuesta a las demandas sino tomando medidas para que cambie la situación del número de efectivos y poder evitar que vuelva a suceder esta cuestión", concluyó.