El Gobierno pide a Red Eléctrica un informe que podría determinar el futuro de la central de As Pontes

Archivo - Planta de Endesa en As Pontes.

El Ejecutivo analiza distintos escenarios ante un posible corte total del suministro de gas ruso

A CORUÑA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los distintos escenarios en relación al futuro de la central térmica de As Pontes (A Coruña), incluido que se mantenga operativa, parecen mantenerse abiertos en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y la positibilidad de un corte total del suministro de gas ruso.

Fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press han indicado que el Ejecutivo estatal trabaja en la elaboración del Plan de Contigencia que la Comisión Europea requiere a los estados miembros para afrontar un posible corte total del suministro de gas ruso.

En este contexto, ha solicitado un finrome específico a Red Eléctrica, como Operador del Sistema Eléctrico, sobre distintos escenarios extremos que incluyan situaciones de escasez de gas natural o de otros productos energéticos.

Así las cosas, aunque el informe no se centra específicamente en el caso de la central de As Pontes, sí podría resultar determinante para su futuro. Representantes de Endesa y del Ministerio de Transición mantuvieron este martes un encuentro, del que no han trascendido conclusiones cerradas.

AYUNTAMIENTO Y XUNTA LA QUIEREN OPERATIVA

Entre tanto, tanto el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, como el vicepresidente económico, Francisco Conde, han reiterado la importancia de "mantener operativa" la térmica para no fiarlo todo al gas natural como energía de respaldo.

El alcalde ha apuntado que "un país que diseña con prudencia su política energética no debe volcar únicamente su garantía de suministro en una sola tecnología", dijo, en referencia al gas.

Así, recordó que este elemento "está en países convulsos (Argelia, Rusia) y, aunque haya algún proveedor que irrumpe en el mercado, como Estados Unidos, no podemos depender de tan escasos proveedores, de un mercado muy cautivo".

El regidor ha explicado, en esa línea, que hasta que el hidrógeno "se consolide y madure como tecnología para sustituir al gas natural que proviene de países convulsos, que emite CO2 y que tiene una carga financiera con esos derechos de CO2 que lo hacen cada vez menos competitivo, mantener algunas centrales estratégicas y renovadas, que hicieron las inversiones para adaptarse a la directiva europea de emisiones industriales, sería una decisión muy prudente y acertada".

"EL TIEMPO NOS VIENE A DAR LA RAZÓN"

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha enfatizado que, "desde el primer momento", la Xunta advirtió del "riesgo que suponía que España dependiera de una sola energía de respaldo". "Entendíamos", añadió el vicepresidente primero, "que esa transición habría que afrontarla en el momento en el que hubiese certeza de que las energías renovables estuviesen en disposición de garantizar ese suministro a un precio competitivo para familias y pymes".

Así, Conde ha indicado que "lamentablemente, el tiempo viene a dar la razón" a la Xunta y ha pedido al Gobierno que acabe con la "incertidumbre" y el "riesgo" que la situación puede provocar en el desarrollo de proyectos industriales "que están identificados y en los que llevamos mucho tiempo trabajando". De ese modo, ha añadido, "podremos convertir la transición energética justa en una verdadera oportunidad".

"Entendemos que España se una a la política energética que impulsa la Comisión Europea", ha recalcado Conde, para añadir: "Y que se pueden mantener activas todas las capacidades de generación que tenemos en nuestro país, y eso significa mantener abierta la central de As Pontes y abordar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, decisiones que están tomando otros países europeos".