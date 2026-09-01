Gobierno pide a Xunta adherirse al Abono Único y tener una misma tarjeta para viajar en el transporte público en Galicia

Archivo - El delegado del Gobierno de Galicia, Pedro Blanco. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo
OURENSE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha pedido a la Xunta adherirse al nuevo sistema de Abono Único del Gobierno central para que Galicia cuente con una misma tarjeta para viajar en el transporte público.
"El objetivo debe ser que los ciudadanos tengan más facilidades para moverse en transporte público y no tengan que preocuparse de quien gestiona cada servicio", ha trasladado Blanco, incidiendo en que la adhesión de las administraciones al programa --publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado-- "no implica renunciar a sus competencias ni a su modelo de transporte".
En concreto, ha explicado que el programa estatal permite que un mismo abono sea utilizado en diferentes medios de transporte aunque estén gestionados por administraciones distintas, siempre que estas se incorporen al sistema, incluyendo ya inicialmente en el programa determinados servicios ferroviarios de Renfe "sujetos a obligación de servicio público" y contemplando expresamente el servicio AVANT entre Ourense y A Coruña.
La tarjeta contempla un abono nominativo de tarifa única con una validez de 30 días, así como un abono específico para jóvenes hasta los 26 años.
"Hacemos un llamamiento a la Xunta y a los ayuntamientos para que se adhieran al Abono Único. El Gobierno de España ya dio el primer paso. Ahora podemos dar el siguiente entre todas las administraciones para construir una red de transporte público más integrada, más accesible y más útil para los gallegos y gallegas", ha defendido.