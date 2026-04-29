El Gobierno planea ubicar la Policía Nacional de Santiago en locales de Santa Marta hasta que la Comisaría esté lista

Archivo - Humo sale de la Comisaría de Santiago - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno planea reubicar la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago en locales del barrio de Santa Marta para paliar temporalmente la ausencia de la Comisaría. Esta solución durará hasta que esta esté completamente rehabilitada tras el incendio que la dejó inoperativa en febrero, lo que será "cuestión de meses".

Estos planes los ha avanzado este miércoles el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en el Foro Conversa (organizado por 'Cadena SER'). "Estamos cerrando unos acuerdos con los que tendremos en los próximos días y en las próximas semanas unos locales más adecuados en donde la Policía podrá trabajar con absoluta tranquilidad", ha adelantado.

Allí, Blanco ha preferido no concretar el lugar elegido para estos locales, a la espera de cerrar todos los detalles: "Vamos a esperar que se firme para que efectivamente puedan incluso habilitarlo y vean que se adecúa a las necesidades". Con todo, según ha podido saber Europa Press, estarán ubicados en el barrio de Santa Marta.

Eso sí, ha advertido de que la reforma del edificio en la avenida de Rodrigo de Padrón tardará "meses" en base a los "desperfectos" observados en "días pasados" en una visita realizada por la Delegación del Gobierno.