El Gobierno recalca que vigilará si el plan de control de bajas de Rueda invade competencias y actuará "en consecuencia"

El delegado del Gobierno visita Coregal. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha manifestado, en la línea de lo trasladado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el Ejecutivo central estará "vigilante" sobre el plan de control de bajas laborales que prevé activar la Xunta en relación a si invade competencias y actuará "en consecuencia" con "toda la contundencia que sea necesaria".

"Creo que la vicepresidenta segunda del Gobierno fue clara y en el momento en que tengamos información habrá que actuar en consecuencia", ha sentenciado Blanco, en declaraciones a los medios durante una visita a Coregal, en Santiago, un día después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtiese que su intención es "seguir adelante" con esta medida porque considera que "hay que actuar" sobre "un problema" que afecta "a la productividad" en Galicia.

Blanco ha advertido que no "no se puede criminalizar a los trabajadores y trabajadoras que están en una situación de incapacidad temporal certificada por un médico del Servizo Galego de Saúde", y ha añadido que, a su modo de ver, lo necesario es un plan que "agilice todo lo que respecta a la atención diagnóstica y sanitaria".

Dicho esto, ha advertido que el Gobierno central "estará vigilante" en cuanto se ponga en marcha este procedimiento anunciado por Rueda en el Debate sobre o Estado da Autonomía en relación a las competencias y ha insistido en que Díaz "fue clara".

"Creo que tanto en que no se puede criminalizar a los trabajadores que perdieron su salud como en que hay que atajar otras cuestiones. Las bajas son multifactoriales e influye el envejecimiento o los retrasos de diagnóstico. Por tanto, vamos a esperar a que se ponga en marcha y actuaremos en consecuencia, además, con toda la contundencia necesaria", ha zanjado.