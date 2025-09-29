El gobierno de Santiago acusa al PSOE de buscar "protagonismo" al votar en contra de la nueva tasa de la basura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha acusado al PSOE municipal de buscar "protagonismo" en el "momento más débil de su historia en Compostela" al votar en contra de la nueva tasa de la basura.

"Nos preocupa bastante esta postura del PSdeG porque entendemos que son evasivas. No hay en realidad una postura de querer mejorar la ordenanza, sino que es una postura absolutamente política, legítima, pero preocupante", ha aseverado Louzao.

Cabe recordar que las nuevas ordenanzas de residuos no salieron adelante en el último pleno municipal por el voto en contra del PP y del PSOE. En este contexto, la portavoz del gobierno local ha instado a los socialistas a "volver a la senda de la responsabilidad" y a "tomar las decisiones por el bienestar de la ciudadanía".

"Tienen una situación complicada y, en el momento más débil de su historia en Compostela, toman esta decisión para marcar un poco de protagonismo y nosotros entendemos que es lógico que las decisiones se tomen mirando por el bienestar de la ciudadanía de Compostela", ha aseverado.

Ante las preguntas de los medios este lunes en una rueda de prensa, ha aprovechado para señalar que el gobierno local "intentó mantener todos los contactos posibles y hubo disponibilidad absoluta", sin embargo, ha afeado la falta de "propuestas concretas" por parte de los socialistas.

"La aprobación de esas ordenanzas mejoraría también la gestión del propio servicio, por lo tanto, es un poco incongruente decir que no funciona bien el servicio y al mismo tiempo no querer colaborar en aprobar esas ordenanzas", ha aseverado.