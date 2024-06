El gobierno de Vigo afea la "actitud" de la Xunta a cuatro días de la reunión de Rueda y Caballero, y pide "que cambie"

VIGO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Vigo ha afeado este viernes "el fondo y las formas" de las declaraciones de la delegada de la Xunta, Ana Ortiz, sobre los temas que Rueda planteará en la reunión con Abel Caballero del próximo martes, y ha reclamado "que cambie de actitud" y que acuda al encuentro "con la mejor predisposición de acordar y colaborar".

Así lo ha trasladado la concejal de Urbanismo, María José Caride, en unas declaraciones remitidas a los medios, en las que se ha referido a las cuestiones avanzadas por Ana Ortiz y que la Xunta pondrá sobre la mesa en la reunión del martes (desbloqueo de la ETEA, reforma de las pistas de Balaídos, saneamiento de Teis, etc.).

Según Caride, la Xunta "lo tiene fácil" si quiere que se desbloqueen esas actuaciones, y lo que debe hacer es "ponerse las pilas y hacer su trabajo".

En el caso de la ETEA, ha señalado que el Ayuntamiento "sigue a la espera" de que la Xunta le envíe el proyecto y los recursos económicos para que sea la administración municipal la que ejecute la obra de urbanización; y en el saneamiento de Teis, ha asegurado que el Ayuntamiento sigue esperando una respuesta a su propuesta de "hacer una gran inversión" de 3 millones, cofinanciado a partes iguales entre Xunta, Vigo y fondos europeos.

Con respecto a las pistas de atletismo de Balaídos, María José Caride ha apuntado que el gobierno vigués "sigue esperando que la Xunta entienda que son (unas instalaciones) supramunicipales" y que debe comprometerse a financiar "íntegramente" su mejora.

Por otra parte, la concejal se ha referido también a la construcción de 1.600 viviendas en Navia y la urbanización de la ampliación de este barrio, a pesar de que Ana Ortiz no mencionó nada al respecto.

Caride ha subrayado que "la única responsable" de que no pueda desarrollarse Navia "es la Xunta", ya que "no hay ni un solo trámite pendiente del Ayuntamiento. "Si de algo es responsable el Ayuntamiento es de colaborar, para enmendar problemas que no han sido capaces de resolver", ha proclamado.

La edila socialista ha insistido en que el alcalde acudirá a la reunión del martes "con la mejor predisposición de colaborar y acordar" y ha pedido a la Xunta la misma actitud, que "abandone el maltrato a la ciudad" y que se abra a "una nueva etapa de colaboración".

Sin embargo, ha matizado, las declaraciones realizadas en las últimas horas (en alusión a la rueda de prensa de Ana Ortiz) "tanto en la forma como en el fondo, no parecen una buena noticia en la búsqueda de negociación". "Espero que de aquí a la próxima semana la Xunta cambie de actitud y llegue con mejor predisposición de acordar y colaborar con la ciudad", ha sentenciado.