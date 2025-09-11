El gobierno de Vigo declara "desierta" la licitación del mercadillo navideño y convoca un nuevo procedimiento urgente

VIGO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha declarado "desierta" la licitación para la instalación del mercadillo navideño 'Cíes Market' en la alameda de la ciudad, así como sus características atracciones infantiles y ha convocado un nuevo procedimiento urgente para llegar a tiempo a las fiestas.

Todo ello después de que a mediados del mes de agosto el gobierno local propusiese para su adjudicación a la empresa Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid (AMFE).

Sin embargo, esta compañía propuesta como licitadora presentó la documentación requerida para formalizar la adjudicación fuera del plazo previsto en la legislación, declarándose desierta la convocatoria, según se recoge en la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

Ahora, el Ayuntamiento ha lanzado una nueva licitación por el trámite de urgencia para llegar a tiempo a Navidad, que arrancará a mediados de noviembre en la ciudad olívica.

El contrato supone la instalación de un mercadillo navideño en la alameda, así como atracciones infantiles.