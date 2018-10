El gobierno de Vigo rechaza una comisión sobre O Marisquiño porque "no hay nada que investigar"

Actualizado 05/09/2018 14:57:34 CET

La oposición critica la falta de explicaciones del alcalde y tilda de "paripé" el pleno extraordinario sobre el accidente

VIGO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Vigo ha rechazado este miércoles, con sus votos en contra, la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de O Marisquiño, y ha alegado que "no hay nada que investigar" en el ámbito político, y que se debe "dejar trabajar" al ámbito judicial.

La creación de esta comisión ha sido propuesta, a través de una moción presentada en el pleno ordinario por el grupo Marea de Vigo, que ya la había reclamado, sin éxito, en un escrito dirigido al alcalde, Abel Caballero.

El portavoz de este grupo, Rubén Pérez, ha pedido a los concejales que se comporten "como adultos y no como alumnos de parvulario" y accedan a la creación de un órgano en el que se analicen documentos e informes, y en el que comparezcan técnicos, políticos y víctimas.

"Esperaba altura de miras", ha afirmado el edil, que ha recordado que esta comisión emitiría un dictamen para su debate en pleno y, "lo más importante", establecería las medidas oportunas para que no se repita un accidente así.

Además, Rubén Pérez ha lamentado que el gobierno local quiera zanjar el accidente de O Marisquiño con un pleno extraordinario con intervenciones de tiempo limitado y que deje la investigación solo para la vía judicial. "Es ridículo lo que vamos a hacer, vamos a dejar en manos de la justicia algo que también deberíamos resolver políticamente", ha añadido.

"SABER LA VERDAD"

La portavoz del PP, Elena Muñoz, ha apoyado la creación de esa comisión de investigación "en Vigo", que es "donde ha pasado el accidente", en el que están en juego "competencias exclusivamente municipales". "Queremos saber la verdad, porque se quisieron eludir responsabilidades de quien tiene la competencia de autorizar eventos en la ciudad", ha señalado.

La edil 'popular' ha subrayado la importancia de conocer cuestiones como por qué no se concedió licencia global al evento, por qué se autorizó un concierto "en un paseo gravemente deteriorado", por qué "no se comprobaron las condiciones de seguridad", o "por qué no se controló el aforo". "Han puesto en riesgo la vida de los vigueses, fue un auténtico milagro, pudo haber muertos", ha sentenciado Muñoz.

"NADA QUE INVESTIGAR"

Finalmente, el concejal de Seguridad y portavoz del PSOE, Carlos López, ha reivindicado la atención y apoyo del gobierno local a las víctimas, y ha advertido de que "las causas del accidente son desconocidas por el momento".

A ese respecto, ha pedido dejar que el siniestro "se investigue donde corresponde", ya que ésa es labor "de jueces y fiscales". "Parece que en esta ciudad, ante cualquier cuestión que sucede, mayor o menor --ésta es mayor--, hay que abrir una comisión de investigación. No hay nada que investigar. Su drama es que, con la documentación entregada y según las competencias, no tienen ningún argumento", ha proclamado.

El concejal ha reiterado que el gobierno local emitió las autorizaciones que le fueron solicitadas, y que cumplió estrictamente la legalidad, incluida la ley autonómica de espectáculos.

Finalmente, la propuesta de Marea fue rechazada, con los votos negativos de los concejales del PSOE, y los votos positivos --e insuficientes-- de la propia Marea y del grupo del PP.

PLENO EXTRAORDINARIO

Tras la celebración del pleno ordinario, se ha celebrado una sesión extraordinaria a petición del PP, para debatir precisamente sobre el accidente de O Marisquiño. En esa segunda sesión, los grupos han repetido sus argumentos, y de nuevo el gobierno socialista de Vigo ha utilizado su amplia mayoría para rechazar las propuestas de acuerdo planteadas por los 'populares': instar al gobierno local a facilitar toda la documentación sobre las actuaciones municipales e instar al gobierno local a "cumplir su obligación" de mantenimiento del paseo donde se produjo el siniestro, que ocasionó 467 heridos.

En el debate de la sesión extraordinaria, la portavoz 'popular', Elena Muñoz, ha proclamado que "el accidente no se habría producido" si Caballero no fuera alcalde, porque incumplió su obligación de garantizar la seguridad del evento.

"Ya sé que no es padre, pero intente ponerse en la piel de los padres que dejaron a sus hijos ir a un concierto creyendo que había seguridad, y la siguiente llamada que recibieron fue para decirles que iban camino del hospital", ha proclamado Elena Muñoz, quien ha criticado que Caballero pasó de ser "protagonista" de O Marisquiño, "saliendo en todas las fotos", a ser "figurante", "escondiéndose detrás de un concejal" para no dar explicaciones.

Por su parte, Rubén Pérez, de Marea de Vigo, ha subrayado que hay "responsabilidades compartidas" entre Puerto y Ayuntamiento, y ha vuelto a pedir que se "resuelvan" cuestiones como la ambigüedad del convenio de mantenimiento, las responsabilidades de autorizaciones y licencias, o el alcance de la normativa autonómica. "Resolvamos esto pero de verdad, no en un pleno paripé, ridículo", ha añadido.

Finalmente, por parte del gobierno local, Carlos López Font ha reiterado que el gobierno cumplió la legalidad y que Vigo es "envidia" de otras ciudades por cómo el alcalde "gestiona este tipo de crisis", al tiempo que ha recordado la ausencia de Feijóo en el momento del accidente.