Gómez Caamaño califica de "auténtico éxito" el acuerdo en mesa sectorial para mejoras en los PAC

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaracione a los medios. Santiago de Compostela - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha mostrado muy satisfecho con el acuerdo alcanzado este miércoles en mesa sectorial con tres de los cuatro sindicatos con representación para avanzar en mejoras retributivas y laborales en los Puntos de Atención Continuada (PAC). "Es un auténtico éxito", ha aseverado.

"Teníamos ahí ese problema, con demandas de mejoras en las condiciones laborales, también las retribuciones, desde hace mucho tiempo. Y hemos asumido el reto. Hemos llegado a un consenso, con voluntad de diálogo siempre se consiguen las cosas", ha comentado.

Para el responsable sanitario el acuerdo es "un auténtico éxito", aunque no haya contado con el respaldo de la CIG. "Sabemos que la CIG no lo iba a apoyar porque forma parte de su negativismo permanente, por lo menos en lo que respecta a la sanidad", ha lamentado.

ACUERDO CON DIVISIÓN SINDICAL

Este miércoles, tres de los cuatros sindicatos con presencia en la mesa sectorial de Sanidad (CSIF, CCOO y UGT) respaldaron la propuesta de la Consellería de Sanidade para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los Puntos de Atención Continuada presentado y que incluye la polémica modificación de la atención los sábados en los PAC.

El acuerdo tendrá aplicación inmediata en las retribuciones del personal facultativo, de enfermería y de gestión y servicios. En concreto, el acuerdo recoge el incremento del 15,36% de las retribuciones de la jornada complementaria del personal facultativo, que se aplicará de forma progresiva hasta completar la subida de 5 euros/hora: 2 euros desde abril de 2026 y 3 euros adicionales en enero de 2027. En el caso de los profesionales de enfermería de PAC se consolida un incremento ya acordado del 22,62%.

Tanto para el personal médico como para el de enfermería se prevé una reducción de la fragmentación de tramos en la jornada complementaria para que, en el plazo máximo de tres años, se cobre el valor máximo incentivado desde la primera hora.

Entre los acuerdos firmados esta mañana, también está el nuevo programa especial para la cobertura de las jornadas de los sábados nos PAC gallegos. Así, a partir del 1 de junio, las jornadas de 24 horas en sábado contarán con una retribución adicional de 168 euros para profesionales médicos, 135 euros para el personal de enfermería y de 96 euros para el personal gestión y servicios.

La CIG, por su parte, ha vuelto a solicitar la retirada del decreto al considerar que se trata de una medida "sin negociación real y que agrava la precariedad de las condiciones de trabajo". Así, no han firmado el documento, que tachan de "insuficiente" y que, afirman, "constituye un desprecio absoluto" a las demandas del colectivo.

El sindicato afeó además que el resto de sindicatos presentes en la mesa sectorial avalasen el acuerdo. "Especialmente grave cuando no resuelve ninguno de los problemas estructurales denunciados por el personal de los PAC y que contribuye a legitimar una política de recortes e imposiciones por parte de la Consellería".

Fuentes de las restantes fuerzas sindicales consultadas por Europa Press matizaron que, aunque no están de acuerdo con el artículo que modifica la atención y, "así se ha hecho constar", no tienen capacidad legislativa, que corresponde a la Xunta, por lo que su competencia es "limitada".

Donde sí tienen "mano", apuntaron, es en la negociación de mejoras, que es lo que se ha conseguido con los incrementos retributivos, alegaron.