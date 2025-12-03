Gómez Caamaño recuerda que los hospitales gestionados por el Grupo Ribera en Galicia "están supervisados" por Sanidade

Archivo - El consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, durante un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, a 27 de febrero de 2025, en Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha recordado que los hospitales gestionados por el Grupo Ribera en Galicia están "bajo la supervisión" del departamento autonómico.

Así lo ha defendido este miércoles ante preguntas de los medios en relación a las grabaciones en las que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sugiere a directivos del Hospital Universitario de Torrejón -- gestionado por el grupo -- que rechacen pacientes o incrementen las listas de espera para "mejorar" resultados económicos.

"En Galicia no tenemos ese problema", ha asegurado el conselleiro, recalcando que la actividad sanitaria concertada con Ribera Salud en la comunidad "está bajo supervisión".

En Galicia, el grupo gestiona los hospitales privados Povisa (Vigo), Polusa (Lugo) y Juan Cardona (Ferrol), centros con conciertos vigentes con el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

El conselleiro ha explicado que existen "unidades de control" encargadas de garantizar que la atención asociada a estos conciertos "se haga con los máximos estándares de calidad".

Esta supervisión administrativa está diseñada para "evitar prácticas irregulares o cualquier desviación" de los criterios asistenciales establecidos por la sanidad pública.