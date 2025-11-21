Gómez Caamaño reitera su llamamiento al diálogo para desconvocar la huelga en Atención Primaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado una vez más el talante negociador de su departamento para conseguir la desconvocatoria de huelga en Atención Primaria para la próxima semana y ha vuelto a animar a los sindicatos a poner de su parte, sobre todo en un contexto de déficit de profesionales y en plena ola de gripe.

En declaraciones a los medios este viernes -- día en el que se reúne la Consellería con el Comité de Huelga -- en el Hospital Clínico de Santiago, ha reiterado que hace semanas que retiraron el documento que llevaron a la Mesa Sectorial de octubre y que causó la controversia que llevó a la convocatoria de huelga. Entre las medidas de ese documento, estaba el impulso a la homologación de títulos extracomunitarios.

Además, ha destacado que se han hecho importantes avances en lo que tiene que ver con la voluntariedad y con la categoría de Facultativo Especialista en Atención Primaria, los conocidos como FEAP -- Sanidade planteaba reconvertir las vacantes de Médico de Familia en esta categoría que implicaba, entre otras cosas, la obligatoriedad de cubrir dos guardias al mes --.

"Somos conscientes de que hay que mejorar las condiciones laborales de los profesionales, pero también de que estamos en un entorno de epidemia de gripe y de déficit de profesionales. Hay que garantizar la asistencia sanitaria de toda la población. Y es lo que pretendemos. Y eso es un ejercicio de las dos partes. Nosotros estamos haciendo muchísimo por llegar a un acuerdo y esperamos que los sindicatos hagan lo mismo", ha defendido.