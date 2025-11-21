Gómez Caamaño reitera su llamamiento al diálogo para desconvocar la huelga en Atención Primaria

Sanidade se reúne este viernes con representantes del Comité de Huelga en un último intento por llegar a un acuerdo que detenga el paro

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios en el CHUS
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios en el CHUS - XUNTA DE GALICIA
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 21 noviembre 2025 13:16

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado una vez más el talante negociador de su departamento para conseguir la desconvocatoria de huelga en Atención Primaria para la próxima semana y ha vuelto a animar a los sindicatos a poner de su parte, sobre todo en un contexto de déficit de profesionales y en plena ola de gripe.

   En declaraciones a los medios este viernes -- día en el que se reúne la Consellería con el Comité de Huelga -- en el Hospital Clínico de Santiago, ha reiterado que hace semanas que retiraron el documento que llevaron a la Mesa Sectorial de octubre y que causó la controversia que llevó a la convocatoria de huelga. Entre las medidas de ese documento, estaba el impulso a la homologación de títulos extracomunitarios.

   Además, ha destacado que se han hecho importantes avances en lo que tiene que ver con la voluntariedad y con la categoría de Facultativo Especialista en Atención Primaria, los conocidos como FEAP -- Sanidade planteaba reconvertir las vacantes de Médico de Familia en esta categoría que implicaba, entre otras cosas, la obligatoriedad de cubrir dos guardias al mes --.

   "Somos conscientes de que hay que mejorar las condiciones laborales de los profesionales, pero también de que estamos en un entorno de epidemia de gripe y de déficit de profesionales. Hay que garantizar la asistencia sanitaria de toda la población. Y es lo que pretendemos. Y eso es un ejercicio de las dos partes. Nosotros estamos haciendo muchísimo por llegar a un acuerdo y esperamos que los sindicatos hagan lo mismo", ha defendido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado