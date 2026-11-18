El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visita el centro de salud de Cambre - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha visitado este miércoles el centro de salud de Cambre, donde ha reivindicado el nuevo modelo de agendas de atención primaria para garantizar más tiempo de consulta y ordenar la demanda asistencial.

En la visita, en la que también han participado la directora xeral de Planificación y Reforma Sanitaria, Sofía López, y el gerente del área sanitaria, Luis Verde, el conselleiro ha avanzado que en diciembre está previsto completar la implantación del nuevo modelo en los centros piloto de atención primaria.

Gómez Caamaño ha destacado que este nuevo modelo forma parte del Plan de reforma de la Atención Primaria y Comunitaria de Galicia 2026-2030, que cuenta con una inversión de más de 320 millones de euros y prevé la creación de unas 644 nuevas plazas.

El programa se está desarrollando progresivamente en las 7 áreas sanitarias de Galicia y la previsión es completar su implantación el próximo mes de diciembre, con la incorporación de los centros de salud de Barbadás-A Valenzá, Sarria y Val Miñor.

En este sentido, Cambre es uno de los centros de salud seleccionados para participar en este proyecto piloto y fue uno de los primeros en ponerlo en marcha, el 5 de octubre.

Tal y como ha señalado el responsable sanitario, el objetivo de esta nueva organización es mejorar la atención a los pacientes, garantizar más tiempo para cada consulta y dar una respuesta ordenada a la demanda asistencial, "sin que eso suponga una sobrecarga permanente para los profesionales".

El conselleiro ha explicado que el nuevo modelo establece agendas ordinarias de un máximo de 30 citas diarias en medicina de familia y de 25 en pediatría, reservando también tiempo para la atención programada y otras actividades asistenciales.

Ha recordado además que esta iniciativa incorpora las agendas específicas de absorción de la sobredemanda, una novedad que permite atender en el mismo día a los pacientes que así lo precisen cuando la agenda ordinaria de su médico ya está completa.

Estas agendas se organizan fuera de la jornada ordinaria de los profesionales que las asumen, siempre de manera voluntaria y con una planificación acordada por los equipos.

CARTERA DE SERVICIOS

En el comunicado, recuerdan también que en el caso de Cambre, el programa está implantado en los diez cupos de medicina de familia, y la atención a la sobredemanda se organiza mediante un módulo de tres horas por la mañana y otro de dos horas por la tarde.

Este centro atiende a una población de 16.100 personas y cuenta con diez médicos de familia, tres pediatras y once profesionales de enfermería, además de matronas, trabajo social, nutrición y gestión y servicios.

También cuenta con una amplia cartera de servicios, que incluye el seguimiento de pacientes crónicos, atención domiciliaria, cirugía menor, ecografías y distintas pruebas diagnósticas, entre otras prestaciones.

Destacan además que en los últimos años se reforzaron los recursos sanitarios del municipio con la incorporación de un médico de familia más en Cambre y otro en O Temple, además de un profesional de nutrición y otro de farmacia.

A esto se suma la dotación de nuevo equipamiento para Cambre, con dos electrocardiógrafos, un espirómetro, dos hólter y un retinógrafo.