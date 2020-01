Gómez-Reino (Unidas Podemos) asegura que Galicia tendrá un Gobierno de coalición como el del Estado tras las autonómicas

Publicado 12/01/2020 18:03:52 CET

El secretario xeral de Podemos Galicia y diputado en el Congreso, Antón Gómez-Reino, está convencido de que a Galicia le espera un Gobierno de colación como el que se está "iniciando en Madrid" después de que se celebren las elecciones autonómicas de este año.

Así lo ha manifestado el político de la formación morada este domingo en una entrevista en el canal gallego de la Radio Nacional Española recogida por Europa Press.

En la misma, ha manifestado que "Feijóo no está para nada contento con el ejemplo" que han dado PSOE y Podemos al "llegar a acuerdos entre las izquierdas" y que son los mismos que "en otoño" traerán un ejecutivo similar a la comunidad gallega.

Sobre los próximos comicios electorales, Gómez-Reino también está seguro de que el PPdeG "tirará de diputados de Vox si es necesario" para seguir en el Gobierno gallego. Cree "que es evidente que Vox es una escisión radical del PP y que muchos de sus representantes en el Congreso antes eran antiguos diputados del PP".

En cuanto a su partido, el diputado de Unidas Podemos no se ha atrevido a dar nombres sobre los posibles candidatos o candidatas para la presidencia de la Xunta, pero ha adelantado que ya están en marcha "los procesos internos" de la organización. Si bien no niega las posibilidades de presentarse a las elecciones con Anova, aún no sabe si En Marea podría unirse al acuerdo, pues es el propio partido el que "tiene que decidir si se presentan o no".

"DESAFÍOS" Y "ENORMES CAMBIOS"

Por otra parte, Antón Gómez-Reino también ha hablado sobre lo que supone este nuevo Gobierno en España, una "responsabilidad" enorme y un camino lleno de "desafíos". Pese a todo, los "enormes cambios" ya se han empezado a fraguar en los últimos años "tanto a nivel social como institucional" y asegura que han llegado al poder "para gobernar para la gente, no para los grandes lobbies".

En este sentido, ha recordado unas declaraciones de María Dolores de Cospedal en 2013 en las que retaba "a los movimientos sociales a presentarse a las elecciones si quieren hacer política". Casi siete años después, Gómez-Reino responde que "los movimientos sociales y la ciudadanía activa se presentaron a las elecciones y ahora mismo están en el Gobierno".

A partir de ahora el nuevo ejecutivo se dedicará a "solventar la vida de la ciudadanía", una labor que desarrollarán personas de su partido como Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales, o Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo.

Respecto a Díaz, el diputado gallego ha destacado su "generosidad política y vital vinculada" a la comarca de Ferrol y al mundo sindical. "Es una persona que va a dedicar todo el esfuerzo y el trabajo" a resolver "los enormes problemas que tienen el conjunto de los trabajadores".

LAS DERECHAS Y LOS LOBBIES

Respecto a la bancada derecha del Congreso, Gómez-Reino considera que "no aceptan el juego democrático" y que tanto PP, como Vox y Ciudadanos "tienen que madurar democráticamente" porque "lamentablemente" a su juicio se está produciendo "lo que vemos en otros países de América Latina", es decir, "tratar de deslegitimar procesos democráticos por diferentes vías para intentar bloquear una acción de gobierno progresista y transformadora".

Además, las presiones no solo llegan por parte de estos tres partidos, sostiene Gómez-Reino. Apunta igualmente a "los lobbies empresariales" como otro actor que "cuando se aprueban normas que van directamente en defensa de las mayorías y en su contra" se comportan de la misma manera.

GOBIERNO PARA GALICIA

En cualquier caso, algo que el secretario xeral de Podemos Galicia ha querido dejar claro es que el nuevo Gobierno "va a cumplir" con la Comunidad. Entre otras cosas ha destacado compromisos que existen como la creación del estatuto para las electrointensivas, el rediseño del modelo de financiación autonómica, la AP-9 que "tiene que ser gratuita y gestionada desde lo público" o la devolución a la ciudadanía del Pazo de Meirás.

En la misma línea, se ha referido también a la comisión de investigación por el accidente de tren en Angrois (Santiago) --en el que murieron 80 personas en 2013-- y de la que él formó parte. Espera conseguir "verdad, justicia y reparación", así como "responsabilidad" en el ámbito político.