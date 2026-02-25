González Casares (PSdeG) presidirá la delegación de observación del Parlamento Europeo en las elecciones de Colombia

El eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares - PARTIDO SOCIALISTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado gallego Nicolás González Casares ha sido elegido para presidir la delegación de observación electoral del Parlamento Europeo que se desplazará a Colombia con motivo de las elecciones legislativas (Senado y Cámara de Representantes) que se celebrarán el 8 de marzo, previas a las presidenciales que tendrán lugar el próximo 31 de mayo.

De ello ha informado en un comunicado, en el que explica que la delegación parlamentaria estará compuesta por 12 eurodiputados de distintos grupos políticos y permanecerá en el país del 6 al 10 de marzo. Durante su estancia, los miembros de la misión se desplegarán en cuatro ciudades: Bogotá, Cundinamarca, Cali y Medellín, con el objetivo de realizar el seguimiento del desarrollo del proceso electoral.

El eurodiputado ha destacado objetivo de estas delegaciones es efectuar una evaluación imparcial y rigurosa de la naturaleza del proceso electoral, en beneficio de la ciudadanía del país y de la comunidad internacional.

Las misiones de observación electoral del Parlamento Europeo, según ha indicado, se integran en la labor de apoyo a la democracia que la institución desarrolla a nivel global bajo los principios de neutralidad política, imparcialidad y respeto a la soberanía del país anfitrión.

Durante la jornada electoral, los miembros de la delegación observarán la apertura y cierre de las mesas, el proceso de votación y el escrutinio de los votos en distintos colegios electorales, además de mantener encuentros con autoridades, representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores implicados en el proceso.

Al término de la misión, la delegación presentará una declaración preliminar con sus conclusiones sobre el desarrollo de la jornada electoral, en el marco de las competencias propias del Parlamento Europeo en materia de apoyo a la democracia.

Nicolás González Casares ha destacado que su participación al frente de esta delegación supone el ejercicio de una responsabilidad institucional en el ámbito de la diplomacia parlamentaria europea y del compromiso del Parlamento Europeo con la promoción de procesos electorales transparentes y basados en estándares internacionales.