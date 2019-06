Gonzalo Caballero presidirá el grupo socialista en el Parlamento, en el que entrará "en las próximas semanas"

Publicado 07/06/2019 19:04:57 CET

Ángel Mato destaca que las negociaciones para formar un gobierno en Ferrol "avanzan con la calma que precisan"

FERROL, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha confirmado este viernes que presidirá el Grupo Parlamentario Socialista tras su entrada en la Cámara gallega, que se producirá "en las próximas semanas" si bien aún no ha desvelado el "día exacto".

De este modo, el jefe de filas de los socialistas gallegos ha despejado la incógnita sobre el papel que tendrá en el Legislativo gallego, en el que el presidente del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, podrá seguir ostentando la portavocía.

Caballero ha arropado este viernes en Ferrol en un acto al candidato del PSOE a la Alcaldía, Ángel Mato, escenario en el que ha asegurado que desde el Parlamento trasladará a Feijóo "que fracasó a lo largo de estos tres años".

"No hizo avanzar al país, no desarrolló leyes y, además, la ciudadanía ya le traslado en las elecciones municipales, generales y europeas que enfrente hay una mayoría que quiere progreso y cambio, rechazando los fracasos de Feijóo, su inacción e incapacidad", ha apuntado.

Todo ello en una intervención en la que ha tenido una mención especial para el diputado autonómico por Pontevedra, Abel Losada, quien facilitará la entrada de Gonzalo Caballero a la Cámara con su marcha al Ayuntamiento de Vigo. Así, Caballero le ha agradecido que "desde el primer momento" pusiese "a disposición su acta para permitir" su llegada al Pazo do Hórreo.

Con todo, el secretario general del PSdeG no ha detallado el día concreto en el que tomará posesión de su escaño autonómico, al asegurar que será "en las próximas semanas". "No hay urgencia específica", ha señalado.

LIDERANDO LOS VOTOS DE LA IZQUIERDA

En el caso de Ferrol, el jefe de filas del PSdeG ha destacado que el PSOE logró en la pasadas municipales "un 30% de los votos, liderando la mayoría de la izquierda", espacio que superó "el 50% de los votos".

Por ello, tras subrayar que el Partido Socialista logró hasta "once puntos más" que en las elecciones de 2015, ha incidido en que "Feijóo pinchó también en Ferrol, a pesar de presentar a un conselleiro", en referencia a José Manuel Rey Varela.

"Le doy la enhorabuena a Ángel Mato porque todo se está encarrilando de una manera acertada", en alusión a los contactos previos a iniciar el proceso de negociación para constituir un nuevo gobierno municipal.

Por su parte, Ángel Mato ha trasladado, a preguntas de los medios de comunicación, que las negociaciones para formar un gobierno "avanzan con la calma que precisan, al tener que desarrollar un programa y pacto de gobierno".

En este sentido, ha señalado que se estudian las propuestas de cada organización, para observar "aquellas cuestiones que unen y diferencian". "Pero todo ello desde la calma, ya que la ciudad no se puede permitir otros cuatro años mas en los que los proyectos quedaron encima de la mesa", ha apuntado.

"A partir de la semana que viene retomaremos esas negociaciones de una forma más formal y de momento pienso que todos los partidos que estamos participando de esas conversaciones previas estamos a disposición de los ciudadanos para configurar el mejor gobierno posible", ha indicado.

SIN PLAZOS

De este modo, Mato ha asegurado que no será hasta la próxima semana cuando se sabrá "cómo, cuándo y dónde se van a realizar esos encuentros", en alusión a las negociaciones, "con la discreción que todo ello requiere".

Por último, el candidato socialista ha rechazado ofrecer estimaciones sobre el momento en el que podría configurarse el nuevo gobierno de Ferrol. "No depende solo de mi, pero pienso que vale la pena hacerlo despacio, hacerlo bien y que no queden flecos, ya que el mensaje que nos dio la ciudadanía fue claro y pienso que el PSOE tiene que ser la columna vertebral, y a ello me voy a dedicar estos días para atar estas negociaciones", ha manifestado.