Gonzalo Caballero prevé un retroceso del PP en las municipales y espera alcaldes "socialistas" en las siete ciudades

Publicado 05/05/2019 15:58:57 CET

Critica que el PP "dice que va a girar al centro porque no le dan los números" y advierte de los "riesgos" de sus pactos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha asegurado este domingo que el Partido Popular "va a retroceder en las siete ciudades" en las elecciones municipales del 26 de mayo y ha señalado que su partido va a trabajar "con toda la fuerza" para conseguir que las ciudades gallegas "estén gobernadas por alcaldes socialistas, por alcaldes progresistas".

Así lo ha señalado este domingo Caballero en Santiago durante la visita de precampaña de la ministra de Economía, Nadia Calviño, donde también han estado presentes los candidatos a las alcaldías de los ayuntamientos de la comarca compostelana.

En este sentido, Caballero ha valorado y ha mostrado sus respetos "al trabajo que hacen otras fuerzas progresistas", pero ha destacado su convicción de que "lo mejor para Galicia es que el bloque progresista esté liderado por el PSdeG".

De esta manera, ha insistido en que los socialistas pretenden "encabezar nuevas etapas de gobierno en el escenario municipal y gallego". "En este momento nuestro esfuerzo está centrado en movilizar todos los votos progresistas", ha insistido Caballero.

GENERALES

Según el secretario xeral de los socialistas gallegos, las elecciones del pasado domingo "marcaron un nuevo tiempo político en España y en Galicia", por lo que se ha mostrado orgulloso del "avance" del PSdeG "que es la primera fuerza política por primera vez en la historia en unas elecciones generales".

Ha añadido que el PSOE "ya está trabajando en clave municipal" y para gobernar "en todos los ayuntamientos en los que ya gobierna, donde no lo hace y desde luego en Santiago, la capital de Galicia", por lo que ha mostrado su apoyo a Xosé Sánchez Bugallo, el actual candidato a la alcaldía compostelana, que ya fue regidor de la ciudad.

FEIJÓO Y CASADO

Además, el líder socialista ha ironizado con la visita a Galicia de este sábado del presidente del PP, Pablo Casado, para "celebrar" junto con el presidente de la Xunta y de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, "su éxito electoral".

"Siguen con la estrategia del avestruz, de esconder la cabeza para no asumir su error e intentar decir que quieren girar al centro", ha recalcado Caballero, quien ha añadido que "ahora dicen que no quieren estar en la extrema derecha porque no les dan los números".

Así, ha recordado que el PP "sigue gobernando en Andalucía con los votos de Vox sin ninguna rectificación", por lo que reprobó el "cinismo" que, a su juicio, demuestra el partido.

"El PP va a usar los votos de Vox cuando le sirvan, y renunciará a ellos si no le dan las cuentas", ha insistido, para añadir que "no se pueden olvidar los riesgos" que tienen sus pactos.

El secretario xeral del PSdeG ha realizado un paseo junto con la titular de Economía por la alameda de la capital gallega, a quien ha agradecido su visita a Santiago tras el "triunfo del socialismo gallego" que "abre un nuevo tiempo político".