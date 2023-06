Goretti Sanmartín avanza que las áreas de urbanismo y vivienda del nuevo gobierno de Santiago serán para el BNG

Uno de los ejes del nuevo gobierno, según ha avanzado, será la puesta en marcha de la Empresa Municipal de Vivienda Pública

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La recientemente nombrada alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha avanzado que las áreas de urbanismo y vivienda del nuevo gobierno municipal serán para el BNG.

En una entrevista concedida este domingo a Radio Nacional Galicia y recogida por Europa Press, la regidora nacionalista ha adelantado también que este lunes, en su primera Junta de Gobierno, aprobarán la adjudicación del programa de conciliación de verano para 2023.

Tal y como explicado, el programa incluye ahora el mes de agosto "por requerimiento del BNG". "Nos comprometimos a que salga a su debido tiempo para que las familias puedan acogerse a estas opciones públicas", ha señalado, además de insistir en que mejorarán el servicio.

Sanmartín tomaba posesión de su cargo este sábado en un pleno extraordinario en el que se nombraba a la nueva corporación. De ella salía un gobierno municipal que, con ocho concejales (los seis del BNG y los dos de Compostela Aberta), tendrá que administrar el municipio en minoría.

"Pienso que lo importante es el trabajo, el esfuerzo, las energías y las ganas. Hay una parte fundamental que sí se puede hacer de forma directa desde la Junta de Gobierno. Y otra que requiere de pactos y de negociación, pero eso está en el ADN de la corporación y del gobierno. Mejor sería que fuese un gobierno más amplio, pero lo cierto es que las ocho personas, con trabajo y dedicación, que vamos a tener, lo van a sacar adelante", ha comentado, destacando además que "hay un compromiso de acuerdo para que las cuestiones estratégicas salgan por unanimidad o por gran acuerdo".

Preguntada por un posible bloqueo por parte del PSdeG, que no ha entrado en el gobierno, cree que no ocurrirá. Sanmartín considera que los socialistas saben que hay cuestiones "fundamentales" para que Santiago avance. "Se pondrán a pensar en los intereses de los santiagueses y no se dejarán llevar por estrategias partidistas", ha augurado.

En esta línea, ha apelado al "sentido común". "Estamos en un momento histórico, con la necesidad de determinadas políticas como la transformación urbana de Santiago, de la ciudad histórica, avanzar en servicios básicos para vecinos independientemente de donde residan (...). Soy optimista. Creo que hay una buena sintonía en estos temas y proyectos y además los vecinos no entenderían que se pusiesen problemas", ha añadido.

La regidora reconoce que, aunque respeta, no comparte la decisión del PSdeG de no entrar en el gobierno. "Creo que es un error en estos momentos no apostar por el gobierno amplio y estable que necesita Compostela. No responde además a lo que dijeron los vecinos, que votaron un acuerdo amplio de las fuerzas de izquierda", ha indicado.

PACTO POR EL TURISMO SOSTENIBLE

Goretti Sanmartín también ha abordado algunos de los temas que avanzó este sábado en su discurso de investidura, como el Pacto polo Turismo Sostible. Para la alcaldesa nacionalista, el turismo tiene muchos aspectos positivos, pero también "elementos perjudiciales sobre los que hay que trabajar".

Así, ha abogado por reflexionar y lanzar un mensaje a los que vienen de "respetar las maneras de vivir, el derecho al descanso". "Es absolutamente necesario ese llamamiento a una concienciación de lo que significa el turismo. Hay mecanismos y herramientas que pueden reducir los efectos como la implantación de la tasa turística, que pondremos encima de la mesa de la Xunta, que contribuye a reforzar la limpieza y el patrimonio, que debe estar abierto a la población de Santiago", ha argumentado.

A este respecto, ha citado también el otro pacto avanzado este sábado, sobre la ciudad histórica. "Debemos revertir algunos aspectos de ese turismo masivo, que a veces impide que la fijación de la población en el casco histórico", ha indicado.

También en relación a esto, ha avanzado que el gobierno municipal pondrá en marcha la Empresa Municipal de Vivienda Pública, Emuvisa, así como facilitar que se construya vivienda de protección oficial y exigir a la Xunta que lo haga. "También nos tenemos que ir haciendo con un parque municipal de vivienda vacía y dinamizar esa vivienda", ha apuntado.

RELACIÓN CON LA IGLESIA

Por otra parte, ha informado también de que llevarán a cabo los estudios económicos y jurídicos para ver si la municipalización del servicio de saneamiento y abastecimiento del agua "es la fórmula que más conviene al ayuntamiento".

Con todo, ha recordado el compromiso adquirido con el rural, con un 1% del presupuesto municipal al abastecimiento y saneamiento en el rural. Asimismo, ha puntualizado que solicitarán a las administraciones, concretamente a la Xunta, a que contribuyan con un convenio para intentar paliar la situación.

Por último, sobre la relación de la nueva administración local con la Iglesia, Goretti Sanmartín ha asegurado que habrá una relación "de colaboración y diálogo, como no puede ser de otra manera". "Hay que estrechar lazos, llegar a acuerdos sobre parte de su patrimonio, que debe conocer todo el mundo, para lo que debe estar abierto más tiempo, así como que se puedan aprovechar determinadas infraestruturas para otras cosas", ha detallado.

Sobre su presencia en la ofrenda al Apóstol del 25 de julio, Sanmartín no ha confirmado si acudirá o si se ausentará como ya había hecho el alcalde de Compostela Aberta, Martiño Noriega. "Se tomará la decisión en el seno del gobierno en su momento. Ahora estamos a otras cosas", ha concluido.