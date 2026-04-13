Grabar clases salvo autorización se prohibirá por ley en Galicia y se limitará el uso pedagógico de móviles

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha acordado iniciar la exposición pública de la futura ley autonómica de educación digital, que incorporará novedades como la prohibición, salvo autorización expresa, de la grabación y difusión de clases por parte de cualquier miembro del sistema educativo; o una mayor limitación del uso pedagógico de los teléfonos móviles en los centros educativos de la comunidad.

Lo ha anticipado el presidente, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. "Tenemos mucho camino andado, fuimos la primera comunidad en prohibir el uso de los móviles y propusimos contratos con las familias para limitar el uso de la tecnología, además de apostar cada vez más por la enseñanza híbrida, que combina recursos digitales y papel", ha destacado.

A renglón seguido, ha concretado que la nueva norma que inicia la exposición pública incorpora novedades, como que, salvo autorización expresa y excepciones justificadas --como por ejemplo un alumno ciego que lo necesite-- "ningún alumno, familiar u otro miembro del centro podrá grabar una clase y luego difundirla a través de Whatsapp, redes u otra vía de internet".

Los profesores tampoco podrán difundir imágenes, audios o cualquier otra información de los alumnos que obtengan en las distintas actividades incluyendo los exámenes.

Además, el uso del móvil para fines pedagógicos se permitirá "únicamente a partir de 3º de ESO y no en cualquier curso", como hasta ahora. "Y seremos la primera comunidad autónoma en regular el llamado derecho a la desconexión digital fuera del horario lectivo", ha añadido.

El objetivo del Gobierno es que esta norma, que se someterá a exposición pública, quede aprobada antes de que finalice este año.