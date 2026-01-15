La gripe en Galicia se mantiene con intensidad baja y consolida la tendencia decreciente de semanas pasadas

Archivo - Dos hombres salen con mascarilla del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a 10 de enero de 2024, en Vigo - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha publicado el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana 2 del año y que señala que la actividad gripal en Galicia mantiene una intensidad baja con tendencia decreciente.

Así, respecto a la semana anterior, la tasa de consultas por gripe descendió un 4% y se queda en 72,7 consultas por 100.000 habitantes. Con todo, apuntan, solo se observó una merma de la tasa de consultas en el grupo de 20 a 59 años, del 7,8%. Mientras, en el grupo de cinco a 19 años se registró una subida del 13,9%.

El grupo con la mayor tasa de consultas continúa siendo el de 0 a 4 años, con 99,3 consultas por 100.000 habitantes.

Por áreas sanitarias, la tasa de consultas por gripe fue inferior a la de la semana anterior en todas ellas, excepto en el área sanitaria de A Coruña y Cee; de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; y en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

En cuanto a los ingresos por gripe, el número descendió un 13% respecto de la semana anterior, 372 ingresos frente a 429, siendo la tasa de 13,7 ingresos por 100.000 habitantes.

El descenso de la tasa se observó en todos los grupos de edad y en todas las áreas sanitarias excepto en la de A Coruña y Cee, donde aumentó un 24,6%. En lo que va de temporada de gripe se notificaron 3.646 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.

Asimismo, la red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade ha trasladado que en la última semana las tasas de dispensa de antigripales y de pruebas de antígenos descendieron un 5,6% y un 32,3%, respectivamente.

Sobre el porcentaje de positividad de las muestras estudiadas para virus de gripe, en la semana dos se observa un nuevo descenso respecto de la anterior (22,7% frente a 25,2%), en continuidad con la tendencia iniciada tras el máximo de la ola en la semana 49. El virus del tipo A continúa siendo el predominante.

Así las cosas y en base a los datos recogidos, indican que todo apunta a que se consolida la tendencia decreciente de la actividad gripal, si bien este descenso se está produciendo lentamente.

Con todo, llaman a la precaución y recuerdan que Galicia continúa bajo la ola de gripe, por lo que es preciso mantener la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención y control recomendadas hasta que esta finalice.