La gripe tendrá este año dos olas epidémicas mientras aumentan las hospitalizaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, prevé que, "probablemente", "este año se tengan dos olas epidémicas" de gripe, la actual "sería la primera y después una que vendría más tarde".

La incidencia de la gripe se encuentra "en tendencia creciente" en Galicia, en un nivel que "ya es medio", lo que provoca que aumenten las hospitalizaciones de personas mayores.

Así lo ha explicado en declaraciones en Santiago, en donde ha explicado que "siguen aumentando" las consultas en atención primaria, principalmente en niños, además de subir las hospitalizaciones entre los mayores.

Por ello, insiste Gómez Caamaño en la necesidad de vacunarse, especialmente en el colectivo vulnerable. También recuerda la recomendación de usar mascarilla en centros hospitalarios y visitas a zonas con pacientes oncológicos e inmunodeprimidos.