Un grupo de alcaldes del PPdeG expresan malestar con las fusiones y piden que "no se les trate de conejillos de indias"

Actualizado 31/03/2012 18:30:13 CET

La dirección del partido trató de disuadir la reunión de estos regidores, que promueven una asociación sin constituir formalmente por ahora

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo formado por más de medio centenar de alcaldes del PPdeG ha decidido promover una asociación para defender los "intereses" de los municipios del rural de menos 10.000 habitantes, mostrando así su "malestar" ante el impulso a las fusiones de municipios que pretende dar la Xunta, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda. Así, pide que "no se les trate de conejillos de indias" y advierten de que no están dispuestos a "perder servicios".

Aunque esta asociación de pequeños municipios no ha llegado por ahora a constituirse formalmente, los alcaldes contrarios a la fusión de municipios, fundamentalmente de las provincias de Pontevedra y Ourense, sí se han reunido y, según uno de los participantes en este encuentro ha reconocido a Europa Press, "en la calentura del debate hubo alcaldes que plantearon la posibilidad" de abandonar la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que preside el regidor popular José Manuel Rey Varela, próximo a la cúpula del Partido Popular gallego. Con todo, esa opinión "no fue generalizada" y no se planteó formalmente.

Así las cosas, esta alianza de alcaldes descontentos con la posibilidad de que se abra una ola de fusiones que modifique la planta municipal gallega, y que el Gobierno gallego justifica en aras de mantener los servicios sociales de forma más eficiente, "parte de un grupo de Pontevedra que está muy rebotado con Louzán", el presidente de la Diputación pontevedresa, según ha admitido uno de los regidores de Ourense que confirma esta reunión.

Precisamente, este mismo alcalde ha indicado a Europa Press que, aprovechando los actos institucionales a los que ha acudido el presidente de la Xunta a la provincia en las últimas fechas, los alcaldes le han transmitido sus "reivindicaciones" para los ayuntamientos pequeños y "este malestar".

"La asociación avanza en serio pero no hay cerrado al 100 por cien", señala este alcalde que explica que se trata de dar "un toque de atención". Asimismo, matiza que sí están de "acuerdo" con la "cooperación y las mancomunidades para prestar servicios", pero advierte de que "otra cosa es reducir prestaciones".

"EN CONTRA" LOS DEL RURAL

"Todos los alcaldes del rural tienen que estar en contra de las fusiones porque nadie puede estar a favor de esto. ¿A ver qué vecino del rural está dispuesto a que le supriman centros de salud?", se pregunta otro regidor de un municipio del sur de Ourense, quien asegura que este grupo de alcaldes "no está en contra del partido", sino que se trata de "dar un toque de atención".

Por su parte, un alcalde próximo al sector baltarista ha explicado que esta asociación "no es para hacer nada en negativo", sino que pretende que la Fegamp "se preocupe de los municipios pequeños". "Es un tirón de orejas", ilustra este alcalde, quien ha asegurado a Europa Press que "un grupo de alcaldes de Pontevedra es el que lo ha movido todo y se ha puesto en contacto con los del resto de Galicia".

Esta asociación buscará agrupar los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes para "defender sus intereses". "No animamos a ir en contra de nadie, ni de Rey Varela, ni Rueda, ni de Feijóo, pero queremos que atiendan nuestras demandas", explica este regidor próximo al presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, quien en días pasados destacó su apuesta por las "fusiones de facto" y quien ha destacado que en esa provincia ya se llevan a cabo numerosos servicios a través de la cooperación.

LLAMADAS DE LA DIRECTIVA PROVINCIAL

Por otro lado, fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que la dirección del PPdeG trató de disuadir a los alcaldes que fueron citados a ese encuentro celebrado hace unos días en el entorno de Santiago de Compostela.

"Hubo llamadas del gerente provincial", subrayan para el caso de los municipios de A Coruña. "Y en algunos casos, de Negreira", sentencian al respecto de casos de regidores que habían mostrado su intención de acudir a esa reunión.