El grupo de igualdad del PSdeG lanza un manifiesto en el que reclama más garantías internas frente a conductas machistas

Reunión del grupo de igualdad del PSdeG - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de igualdad del PSdeG ha lanzado a última hora de este jueves un manifiesto a través del que reclama más garantías internas, canales seguros para denunciar y mecanismos efectivos en la protección frente a las conductas machistas tras la crisis abierta en el partido a raíz de las denuncias por supuesto acoso presentadas contra el que era presidente de la Diputación de Lugo y responsable del partido en la provincia, José Tomé.

La titular de Organización del PSdeG, Lara Méndez, y la secretaria de Igualdad del partido, Silvia Fraga, han reunido en la tarde de este jueves a este grupo que integrado por responsables de Igualdad del partido a diferentes niveles en la sede gallega. El encuentro, que se había agendado para las 17,30 horas de este jueves, se prolongó hasta pasadas las 21,00 horas y en él se abordó la situación tras el caso de Tomé.

Las presentes han aprobado, sin necesidad de que se sometiese a votación --según han apuntado fuentes socialistas--, un manifiesto que recoge la necesidad de fortalecer las garantías internas, reforzar los procedimientos de actuación y consolidar espacios seguros para que cualquier mujer pueda denunciar situaciones de acoso o comportamientos machistas dentro de la organización.

El documento, que será remitido a los órganos competentes del partido, apuesta por mejorar la transparencia de los procedimientos, asegurar plazos claros, activar medidas cautelares proporcionales y garantizar acompañamiento psicológico y jurídico a las mujeres que puedan verse afectadas.

Las participantes han insistido en la importancia de mantener estructuras internas sólidas, operativas y dotadas de recursos suficientes para actuar con agilidad en todos los casos.

Han insistido, asimismo, en el apoyo a todas las mujeres que sean víctimas de comportamientos machistas "dentro y fuera del partido" y han afirmado que "los hechos conocidos no son incidentes aislados, sino la expresión de dinámicas de poder profundamente enraizadas en la cultura patriarcal".

Tras la aprobación del manifiesto, y tal y como ha trasladado el PSdeG en un comunicado, Lara Méndez ha destacado el compromiso político del PSdeG insistiendo en que son el partido que "más avanzó en la defensa de la igualdad" en el país.

"Todos los grandes pasos adelante dieron comienzo con gobiernos socialistas, porque entendemos que la igualdad no se defiende solo con discursos, sino con hechos, normas claras y decisiones valientes. Por eso reforzamos nuestros mecanismos internos y por eso también pedimos al resto de partidos que hagan lo mismo", ha indicado.

Lara Méndez ha recordado que el PSOE fue pionero en habilitar un canal antiacoso interno, operativo y verificable, y ha invitado a todas las organizaciones políticas a adoptar herramientas similares para garantizar protección efectiva y entornos libres de violencia.

Para cerrar el encuentro, conforme ha trasladado el PSdeG, las mujeres participantes han insistido en la importancia de que el manifiesto se convierta en un documento útil y vivo, y que el trabajo que recoge sirva para seguir avanzando en un partido más seguro para las mujeres y más igualitario.