Grupo Indra prevé incrementar este año su plantilla en Galicia en 170 perfiles de "alta capacitación tecnológica"

María del Carmen Moneva, directora general de RRHH de Indra. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Recursos Humanos de Indra Group, María del Carmen Moneva, ha anunciado que la empresa espera incrementar este año su plantilla en Galicia en 170 personas, con perfiles de "alta capacitación tecnológica".

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación antes de participar en el acto de presentación del Plan de Crecimiento y tracción de talento del grupo en Galicia, llevado a cabo en la sede de Afundación de Vigo en la mañana de este viernes.

Moneva ha reivindicado que Indra ya dispone de una amplia plantilla en la región gallega, con más de 1.680 profesionales en sus 14 centros, que se incrementarán en unas 170 personas este 2026.

Ella ha subrayado que el grupo tiene el foco puesto en el crecimiento en el ámbito de la defensa y en generar empleo "tecnológico de alta calidad". Preguntada por los perfiles más buscados para este año, Moneva ha hablado de la importancia de captar ingenieros, perfiles tecnológicos y de formación profesional, además de todos aquellos relacionados con la fabricación de componentes electrónicos.

La responsable de Recursos Humanos ha dicho que el objetivo "es desarrollar capacidades críticas en la comunidad", donde la empresa ya impulsa iniciativas como la ampliación del centro de ingeniería especializado en guerra electrónica y la fábrica de chips de Sparc en Vigo o el centro de ensayos de vuelo en el aeródromo de Rozas.

Por ello, el plan de crecimiento de Indra en Galicia se extenderá a todas sus líneas de negocio: Defensa y Seguridad, Tráfico Aéreo, Mobility, Espacio, IndraMind, Minsait y áreas como digitalización o inteligencia artificial, previendo la incoporación de perfiles de todos los niveles y especialización.

"El crecimiento previsto reforzará a Indra Group como uno de los principales tractores de empleo industrial y tecnológico de la comunidad. Para ello, estrecharemos nuestra colaboración con las universidades, centros de formación profesional o instituciones públicas de generación y promoción de empleo, y trabajaremos en planes conjuntos que aseguren la atracción y capacitación del talento gallego en áreas críticas", ha añadido Moneva.

En este sentido, ha destacado la importancia de la colaboración con administraciones públicas y centros de formación y universidades a la hora de poder captar los perfiles necesarios. Al respecto, ha subrayado la necesidad de trabajar para que estos centros implanten estudios para formar en ámbitos necesarios para la industria.