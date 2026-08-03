Grupo Lence alcanza una facturación de 296,86 millones de euros en 2025, un 4,2% más que en el anterior ejercicio

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Grupo Lence, una de las principales compañías lácteas de España, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 296,86 millones de euros en 2025, un 4,2% más que en el anterior ejercicio. Según ha informado la empresa en una nota de prensa, este crecimiento se ha apoyado en "la eficiencia industrial, la innovación y la consolidación de su actividad en el sector lácteo".

Durante el pasado año, el volumen de producto elaborado comercializado por el grupo creció un 5,24%. En este sentido, la marca Optimilk se consolidó como una de las principales palancas de crecimiento, con un aumento del 25,8% en volumen dentro de las categorías de mayor valor añadido.

La presidenta de la compañía, Carmen Lence, ha destacado que el grupo sigue avanzando en un "entorno exigente" gracias a una estrategia basada en "la eficiencia y el compromiso". Asimismo, en 2025 se reforzó la estructura directiva con el nombramiento de Miguel Gómez como nuevo CEO de Leche Río.

En el marco de su plan estratégico 2025-2027, dotado con 20 millones de euros, Grupo Lence ejecutó inversiones por valor de 5,9 millones de euros durante el ejercicio 2025. En cuanto al empleo, la compañía cerró el año con una plantilla de 249 profesionales, lo que supone la incorporación de 29 personas respecto a 2024.

El grupo ha subrayado su apuesta por el talento femenino en un sector tradicionalmente masculinizado, contando con 62 mujeres en plantilla, de las cuales 15 ocupan puestos de responsabilidad. Entre las iniciativas sociales impulsadas durante el año, destacan el Aula Lence en la EFA Fonteboa para fomentar el relevo generacional, así como el I Observatorio de Activistas del Rural.